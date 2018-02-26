Сегодня 26 февраля 2018 года, 17:16

НБУ объявит тендер на строительство здания центра обработки данных, занимающегося киберугрозами

Национальный банк Украины намерен в этом году начать строительство нового основного центра обработки данных регулятора (ЦОД НБУ), который предварительно планируется ввести в эксплуатацию до 2020 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

ЦОД НБУ будет отвечать самым современным технологическим требованиям и даст возможность широко применять преимущества облачных технологий в работе информационных систем регулятора. «Его строительство значительно повысит кибербезопасность в финансовой сфере и обеспечит защиту критической информационной инфраструктуры банковской системы Украины в условиях устойчивой тенденции к росту количества киберугроз», — отметили в НБУ.

Определение генерального подрядчика на выполнение строительных работ будет проводиться публично по процедуре открытых торгов через систему Prozorro.

С целью эффективного и прозрачного определения генподрядчика Национальный банк приглашает ведущие строительные компании с соответствующим опытом в строительстве объектов инфраструктуры к сотрудничеству и обсуждению условий участия в торгах.

Для этого Национальный банк 28 февраля 2018 года проведет круглый стол по вопросам закупочного процесса (разработка технического задания, квалификационных требований) и процесса выполнения строительных работ.

Принять участие в круглом столе могут представители всех заинтересованных строительных компаний, имеющих опыт в строительстве социально важных объектов инфраструктуры как в Украине, так и за рубежом.

Детали доступны по ссылке.