Адвокатов приглашают к усовершенствованию процедуры примирения в админпроцессе

16 февраля 2018 года во время проведения конференции «Процедура урегулирования спора с участием судьи: международный и украинский опыт»ее участники приняли решение о создании рабочей группы, в состав которой войдут представители Национальной ассоциации адвокатов Украины и Ассоциации административных судов.
Цель создания рабочей группы — подготовка предложений по изменению законодательных актов, регулирующих компетенцию субъектов властных полномочий относительно применения процедуры примирения в административном процессе. Документы будут переданы представителям правительства и парламента.
Об этом сообщается на сайте НААУ.
По вопросам участия в рабочей группе предлагается обращаться по телефону: (044) 392-73-71 (Иванна Жарий).
Заявки принимаются до 7 марта 2018 года.
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22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»
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