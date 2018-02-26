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Сегодня 26 февраля 2018 года, 17:16

Адвокатов приглашают к усовершенствованию процедуры примирения в админпроцессе

16 февраля 2018 года во время проведения конференции «Процедура урегулирования спора с участием судьи: международный и украинский опыт»ее участники приняли решение о создании рабочей группы, в состав которой войдут представители Национальной ассоциации адвокатов Украины и Ассоциации административных судов.

Цель создания рабочей группы — подготовка предложений по изменению законодательных актов, регулирующих компетенцию субъектов властных полномочий относительно применения процедуры примирения в административном процессе. Документы будут переданы представителям правительства и парламента.

Об этом сообщается на сайте НААУ.

По вопросам участия в рабочей группе предлагается обращаться по телефону: (044) 392-73-71 (Иванна Жарий).

Заявки принимаются до 7 марта 2018 года.