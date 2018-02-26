В КМУ объяснили, что даст членство в Международном агентстве по возобновляемой энергетике

24 февраля с.г. Украина получила статус полноправного члена Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). В конце января с.г. документ о присоединении Украины к уставу данной структуры передан депозитарию IRENA — МИД Германии. Об этом сообщается на сайте правительства.
Участие Украины в IRENA позволит:
- подавать заявки в Фонд развития Абу-Даби для получения льготных кредитов на «зеленые» проекты (под 1-2% на срок до 20 лет, включая пятилетний льготный период, при условии софинансирования 50% стоимости проекта);
- тесно и плодотворно сотрудничать с развитыми государствами;
- иметь доступ к передовым исследованиям, практикам и технологиям по использованию возобновляемых источников энергии;
- увеличивать инвестиции в отечественную возобновляемую энергетику;
- совершенствовать законодательную базу и разрабатывать эффективные механизмы стимулирования развития «чистой» энергетики.
Также в правительстве сообщили, что отчеты IRENA по развитию возобновляемой энергетики Украины будут одним из ключевых факторов для инвесторов при принятии решения о реализации проектов в этой сфере.
Кроме того, Украина станет официальным участником ежегодных заседаний Ассамблеи IRENA, где законодатели и предприниматели более 150 стран мира определяют курс дальнейших действий и решений для уменьшения энергозависимости и развития «чистой» энергетики.
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ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»
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