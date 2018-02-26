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В КМУ объяснили, что даст членство в Международном агентстве по возобновляемой энергетике

26 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

24 февраля с.г. Украина получила статус полноправного члена Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). В конце января с.г. документ о присоединении Украины к уставу данной структуры передан депозитарию IRENA — МИД Германии. Об этом сообщается на сайте правительства.

Участие Украины в IRENA позволит:

- подавать заявки в Фонд развития Абу-Даби для получения льготных кредитов на «зеленые» проекты (под 1-2% на срок до 20 лет, включая пятилетний льготный период, при условии софинансирования 50% стоимости проекта);

- тесно и плодотворно сотрудничать с развитыми государствами;

- иметь доступ к передовым исследованиям, практикам и технологиям по использованию возобновляемых источников энергии;

- увеличивать инвестиции в отечественную возобновляемую энергетику;

- совершенствовать законодательную базу и разрабатывать эффективные механизмы стимулирования развития «чистой» энергетики.

Также в правительстве сообщили, что отчеты IRENA по развитию возобновляемой энергетики Украины будут одним из ключевых факторов для инвесторов при принятии решения о реализации проектов в этой сфере.

Кроме того, Украина станет официальным участником ежегодных заседаний Ассамблеи IRENA, где законодатели и предприниматели более 150 стран мира определяют курс дальнейших действий и решений для уменьшения энергозависимости и развития «чистой» энергетики.

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Комментарии:»

А что получит 26 февраля 2018 года 13:49 #

простой украинец от этого "членства"?

Затраты на "ежегодные заседания Ассамблеи IRENA, где законодатели и предприниматели более 150 стран мира определяют курс дальнейших действий и решений для уменьшения энергозависимости и развития «чистой» энергетики"?

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