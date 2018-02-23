Сегодня в живописном Яремче завершился первый день работы Fozzy Group Legal Meeting — мероприятия, направленного на усиление взаимодействия между юрисконсультами группы компаний и возможность обменяться опытом.
В рамках правового семинара, в котором приняли участие более 75 юрисконсультов со всех уголков Украины, обсуждались следующие вопросы: лайфхак Outlook; адвокатура 2018: права и обязанности адвоката; ответственность в соответствии с процессуальным законодательством; налоговые риски во время заключения хозяйственного договора, проблемные вопросы в правилах торговли и маркировки разных групп товаров, современная реклама: вкусная подача без последствий.
Также с коротким докладом об особенностях общения юристов со СМИ при написании статей и комментариев выступил главный редактор журнала «Український юрист» Максим Сысоенко.
Во второй части семинара участники обсудили такие темы, как ролевые игры во время обыска; эмоциональный интеллект в работе юристов: проблемные вопросы составления договоров аренды земли и их налогообложение; вывод эксперта как доказательство в уголовном производстве; финмониторинг в банке: новеллы и тенденции 2017-2018; особенности контракта по английскому праву; возмещение ущерба, причиненного решениями либо действиями госорганов.
Модератором семинара выступила Юлия Мишакова, руководитель отдела банковского права юрдепартамента Fozzy Group, техобеспечением мероприятия занималась Марина Бондар, юрист отдела таможенного, административного права и ведения ВЭД.
Завершила семинар панельная дискуссия.
Второй день семинара будет посвящен укреплению корпоративной культуры юрисконсультов Fozzy Group.
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22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»
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