Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 февраля 2018 года, 03:43

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Одна из главных особенностей нового ГПК — унификация его правовых норм, считает судья Верховного Суда Ольга Ступак

23 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Заключительная лекция в рамках сегодняшнего модуля Legal High School была посвящена особенностям апелляционного и кассационного обжалования в гражданском процессе. О ключевых новациях процессуального законодательства в этой части рассказала судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Ольга Ступак. «Груз ответственности за то, как будут работать новые процессуальные кодексы, насколько действенными и эффективными для защиты нарушенных прав в суде станут внедренные ими процессуальные механизмы, зависит не только от судей, но и от юристов, являющихся участниками судебного процесса», — выразила убеждение лектор.

«Новый кодекс содержит 96 именно процессуальных новелл, а не просто новых или измененных статей» — такие подсчеты своего коллеги — секретаря Пленума ВС Дмитрия Луспеныка (он, как известно, является одним из разработчиков нового процессуального законодательства) озвучила Ольга Ступак. Много новаций предусмотрено и в разделе V Гражданского процессуального кодекса Украины, который регулирует вопросы пересмотра судебных решений: апелляционное производство и кассационное. Одна из главных особенностей нового ГПК — унификация его правовых норм, подчеркивает лектор. Ольга Ступак поясняет: для того чтобы понять процедуры пересмотра судебных решений, недостаточно просто ознакомиться с положениями соответствующего раздела ГПК, нужно знать и предыдущие процессуальные правила, ведь Кодекс содержит много отсылочных норм и взаимосвязанных положений. «Чтобы узнать, как суд кассационной инстанции рассматривает дело (это определено в статье 402, содержащейся в главе 2 раздела V ГПК), нужно вернуться к статье 279, устанавливающей особенности рассмотрения дела в порядке упрощенного искового производства, и к части 13 статьи 7, в которой прописано, что рассмотрение дела осуществляется в порядке письменного производства по имеющимся в деле материалам, если Кодексом не предусмотрено уведомление участников дела: в таком случае судебное заседание не проводится. Подобных примеров связанности норм нового ГПК много», — резюмирует лектор.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1052) от 20/02/18 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1052)
Государство и юристы

Сезонная работа

Отрасли практики

Составить факт

Судебная практика

Строго по телу

Тема номера:

Пресечь линию

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом