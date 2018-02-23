Сегодня 24 февраля 2018 года, 03:43

Одна из главных особенностей нового ГПК — унификация его правовых норм, считает судья Верховного Суда Ольга Ступак

Заключительная лекция в рамках сегодняшнего модуля Legal High School была посвящена особенностям апелляционного и кассационного обжалования в гражданском процессе. О ключевых новациях процессуального законодательства в этой части рассказала судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Ольга Ступак. «Груз ответственности за то, как будут работать новые процессуальные кодексы, насколько действенными и эффективными для защиты нарушенных прав в суде станут внедренные ими процессуальные механизмы, зависит не только от судей, но и от юристов, являющихся участниками судебного процесса», — выразила убеждение лектор.

«Новый кодекс содержит 96 именно процессуальных новелл, а не просто новых или измененных статей» — такие подсчеты своего коллеги — секретаря Пленума ВС Дмитрия Луспеныка (он, как известно, является одним из разработчиков нового процессуального законодательства) озвучила Ольга Ступак. Много новаций предусмотрено и в разделе V Гражданского процессуального кодекса Украины, который регулирует вопросы пересмотра судебных решений: апелляционное производство и кассационное. Одна из главных особенностей нового ГПК — унификация его правовых норм, подчеркивает лектор. Ольга Ступак поясняет: для того чтобы понять процедуры пересмотра судебных решений, недостаточно просто ознакомиться с положениями соответствующего раздела ГПК, нужно знать и предыдущие процессуальные правила, ведь Кодекс содержит много отсылочных норм и взаимосвязанных положений. «Чтобы узнать, как суд кассационной инстанции рассматривает дело (это определено в статье 402, содержащейся в главе 2 раздела V ГПК), нужно вернуться к статье 279, устанавливающей особенности рассмотрения дела в порядке упрощенного искового производства, и к части 13 статьи 7, в которой прописано, что рассмотрение дела осуществляется в порядке письменного производства по имеющимся в деле материалам, если Кодексом не предусмотрено уведомление участников дела: в таком случае судебное заседание не проводится. Подобных примеров связанности норм нового ГПК много», — резюмирует лектор.