Сегодня 24 февраля 2018 года, 03:44

В КХС ВС обсудили пути построения инклюзивного суда

23 февраля 2018 года в Кассационном хозяйственном суде в составе Верховного суда состоялся семинар на тему: «Инклюзивный суд: основные понятия и пути развития». Участие в мероприятии приняли представители судейского корпуса, работники аппарата суда. Семинар инициирован Всеукраинской общественной организацией инвалидов «Правозащитный союз инвалидов» совместно с Общественной организацией «Институт судебного менеджмента» и Национальной Ассамблеей людей с инвалидностью. С приветственным словом выступил Богдан Львов, заместитель Председателя Верховного Суда, и заверил всех, что Кассационный хозяйственный суд поддержит инициативу по созданию в Украине инклюзивных судов.

Участники узнали основные теоретические основы: что такое инклюзивность, кто относится к людям с инвалидностью, какими должны быть инклюзивные суды и доступность к общественным благам, проанализировали международный опыт. Проведение семинаров по вопросам обеспечения безбарьерного доступа в судебные учреждения маломобильных групп населения, этики общения с людьми с инвалидностью, их правового статуса и т.д. является частью реализации Программы по обеспечению безбарьерного доступа к правосудию для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Светлана Руда, представитель Министерства социальной политики, уверена, что многие вопросы могут быть решены совместными усилиями. Наталья Чумак, член ОО «Институт судебного менеджмента», рассказала о правовом статусе людей с инклюзивностью, об этике общения работников суда с такими людьми, доступности к сайтам всех органов государственной власти. В ходе семинара также были рассмотрены вопросы транспортной, архитектурной и информационно-технической доступности суда и пути построения инклюзивного суда.

На семинаре были продемонстрированы видеоролики на тему «Инклюзивность не ограничивает, ограничивает дискриминация» — видеоработы, где люди с инвалидностью показывали большие достижения в сфере спорта, музыки, искусства и никоим образом не чувствовали себя ограниченными, и это международный опыт. Будем надеяться, что благодаря таким мерам произойдет повышение уровня обеспечения, будет обеспечен безбарьерный доступ к правосудию для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, и такие люди смогут чувствовать себя полноправными членами гражданского общества.