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О роли Большой палаты ВС в гражданском судопроизводстве слушатели LHS узнали из первых уст: от «верховного» судьи Олега Ткачука

23 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Какова роль Большой Палаты Верховного Суда (ВС) в гражданском судопроизводстве, слушатели Legal High School узнали из первых уст: от судьи Большой палаты ВС Олега Ткачука. Он ознакомил присутствующих с нюансами организационной структуры и новыми процессуальными правилами работы наивысшего суда в системе судоустройства Украины, в частности его Большой палаты. Лектор напомнил: Закон Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» вступил в силу 15 декабря 2017 года одновременно с началом процессуальной деятельности ВС. По словам спикера, одними из наиболее интересных элементов нового процессуального законодательства как раз и являются механизмы работы Большой палаты ВС.

В соответствии с профильным судейским законом Большая палата является постоянно действующим коллегиальным органом Верховного Суда, в состав которого входит 21 судья ВС (сейчас Палата насчитывает 17 судей, включая Председателя ВС, который входит в ее состав по должности). Согласно статье 45 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», Большая Палата в определенных законом случаях осуществляет пересмотр судебных решений в кассационном порядке в целях обеспечения одинакового применения судами норм права; действует как суд апелляционной инстанции по делам, рассмотренным ВС как судом первой инстанции; анализирует судебную статистику и изучает судебную практику, делает обобщение судебной практики; а также осуществляет другие, определенные законом, полномочия (например, ставит точку в так называемых юрисдикционных спорах). «Большая палата ВС не является никаким наивысшим органом в системе судоустройства Украины, никаким особенным судом или высшим кассационным судом по отношению к другим. Это тот орган, который должен обеспечивать одинаковое применение норм права всеми судами», — подчеркивает Олег Ткачук.

До начала работы нового ВС ожидалось, что в его Большую Палату будет поступать незначительное количество дел, но первые месяцы работы свидетельствуют об обратном. Олег Ткачук ознакомил слушателей Legal High School с актуальной статистикой (по состоянию на 16 февраля с.г.) — динамикой распределения дел, заявлений и жалоб между «верховными» судьями: Большая палата — 254, Кассационный хозяйственный суд в составе ВС — 4311, Кассационный уголовный суд в составе ВС — 5467, Кассационный гражданский суд в составе ВС — 11 933; Кассационный административный суд в составе ВС — 30 402.

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