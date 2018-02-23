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КМУ готов докапитализировать «Ощадбанк» при необходимости — Минфин

23 февраля 2018 года Источник:УНИАН

Кабинет Министров Украины готов докапитализировать государственный «Ощадбанк» при возникновении такой потребности для реализации утвержденной правительством стратегии. Об этом сообщил журналистам министр финансов Александр Данилюк.

«Если это будет необходимо для успешной реализации стратегии «Ощадбанка», это будет сделано, иначе мы не получим результата и будем играть в популизм», — сказал он. В то же время министр не стал называть конкретных объемов и сроков докапитализации.

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