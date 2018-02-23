КМУ готов докапитализировать «Ощадбанк» при необходимости — Минфин

Кабинет Министров Украины готов докапитализировать государственный «Ощадбанк» при возникновении такой потребности для реализации утвержденной правительством стратегии. Об этом сообщил журналистам министр финансов Александр Данилюк.
«Если это будет необходимо для успешной реализации стратегии «Ощадбанка», это будет сделано, иначе мы не получим результата и будем играть в популизм», — сказал он. В то же время министр не стал называть конкретных объемов и сроков докапитализации.
Сохранить:
Контакты:
Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: