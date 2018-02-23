Сегодня 24 февраля 2018 года, 03:44

Стало известно, когда Стокгольмский арбитраж примет окончательное решение по контракту транзита газа

НАК «Нафтогаз Украины» ожидает, что Стокгольмский арбитраж через пять дней примет окончательное решение по контракту транзита газа. Об этом во время круглого стола в Верховной Раде сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«28 числа (у нас осталось 5 дней) мы получим решение транзитного кейса. Оно будет определяющим как с точки зрения дальнейших отношений с Газпромом, так и будет иметь влияние с точки зрения процесса андбандлинга», — сказал А.Коболев.

Он напомнил, что транзитный контракт теперь заключен между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Мы, как «Нафтогаз», попросили трибунал перевести настоящий контракт на другое юридическое лицо. В зависимости от того, что решит трибунал по этому вопросу, это кардинально повлияет на то решение, которое ищут депутаты», — отметил А.Коболев.

Как известно, в ноябре 2017 года Стокгольмский арбитраж перенес предельные сроки принятия решений по делам между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» на конец декабря 2017 года и конец февраля 2018 года из-за того, что российская компания подала апелляцию на отдельное решение арбитража относительно контракта на поставку газа.

Сегодня между «Нафтогазом» и «Газпромом» действуют два контракта: на поставку газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольме были инициированы производства относительно каждого из них.

В частности, в транзитном споре идет речь о недопоставке и недоплате за услуги транзита в 2009—2016 годах. Как сообщали в «Нафтогазе», транзитный контракт предусматривает, что в случае изменения условий формирования транзитных тарифов в Европе Украина имеет право требовать пересмотра тарифа. После подписания контракта был принят так называемый Третий энергопакет, и условия формирования транзитных тарифов в Европе существенно изменились. Поэтому «Нафтогаз» и требует привести транзитный тариф в соответствие с европейскими условиями. «Газпром» отказывается пересматривать тариф уже свыше пяти лет. Именно из-за этого «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж.

НАК также требует привести транзитный контракт в соответствие с европейским законодательством, которое Украина имплементировала в связи с присоединением к Энергетическому сообществу.