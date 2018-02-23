Украинцы оформили 4 млн загранпаспортов

В Украине за 2017 год оформили 4 млн биометрических паспортов. Об этом говорится в отчете председателя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка по результатам работы ведомства в 2017 году.
Указано, что за весь 2017 год ведомство оформило 4 033 265 биометрических паспортов, тогда как в 2016 году — лишь 1 509 288.
Также отмечается, что 2016 года в Украине началось оформление паспортов граждан Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем. В 2016 году таких паспортов было оформлено 280 252, а в 2017 — 1 096 824. Такая ID-карта является аналогом внутреннего украинского паспорта. Также по ней можно посещать Турцию.
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ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»
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