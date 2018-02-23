В Миграционной службе начались проверки законности выдачи гражданства

Государственная миграционная служба начала проверку законности предоставления украинского гражданства иностранным гражданам. Об этом в ходе презентации годового отчета сообщила заместитель главы Миграционной службы Татьяна Никитина.
«Мы с сегодняшнего дня начали проверку наших территориальных подразделений относительно (выдачи) гражданства», — сообщила она.
Т.Никитина отметила, что начали работу пять комиссий, в которые входят представители Миграционной службы, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Нацполиции.
Они будут проверять законность судебных решений, которые стали основанием для выдачи украинского гражданства, также будут проверяться сроки пребывания иностранцев, получивших украинское гражданство, на территории страны.
Проверка всех решений о предоставлении украинского гражданства с 1991 года начата по поручению МВД.
Т.Никитина отметила, что в 2017 году выявлено 177 случаев незаконного получения украинского гражданства.
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