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В Миграционной службе начались проверки законности выдачи гражданства

23 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Государственная миграционная служба начала проверку законности предоставления украинского гражданства иностранным гражданам. Об этом в ходе презентации годового отчета сообщила заместитель главы Миграционной службы Татьяна Никитина.

«Мы с сегодняшнего дня начали проверку наших территориальных подразделений относительно (выдачи) гражданства», — сообщила она.

Т.Никитина отметила, что начали работу пять комиссий, в которые входят представители Миграционной службы, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Нацполиции.

Они будут проверять законность судебных решений, которые стали основанием для выдачи украинского гражданства, также будут проверяться сроки пребывания иностранцев, получивших украинское гражданство, на территории страны.

Проверка всех решений о предоставлении украинского гражданства с 1991 года начата по поручению МВД.

Т.Никитина отметила, что в 2017 году выявлено 177 случаев незаконного получения украинского гражданства.

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