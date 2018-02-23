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Изменения в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» несут новые сюрпризы для корпоративных юристов, ставших адвокатами, — мнение юриста

В Администрации Президента Украины завершилось обсуждение будущего законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Публичное обсуждение проходило в Совете по вопросам судебной реформы с привлечением большого количества участников со стороны адвокатского самоуправления, научных сотрудников, представителей органов государственной власти. Правда, не приглашать представителей корпоративного сектора юридической деятельности, к сожалению, становится традицией. Количество in-house юристов, чьи интересы опять затрагивались в процессе внедрения адвокатской монополии, было равно «0». Совпадение ли это, случайность или целенаправленное игнорирование интересов десятков тысяч юристов по всей стране, оставим для истории, но факт остается фактом.

Напомню, что подготовка и принятие данного документа вызваны несколькими причинами. Прежде всего, внедрением через статью 131-2 Конституции Украины так называемой адвокатской монополии по предоставлению правовой помощи в судах исключительно адвокатами. Сам законопроект достаточно объемный по содержанию и детализации. Пока его нет в официальных источниках и найти его можно только на просторах интернета на одном из сайтов, где выложены сканированные копии текста. Предварительно, на 84 страницах адвокатское сообщество хочет закрепить различные вопросы адвокатского самоуправления, доступа к профессии, расширения прав адвокатов на получение различной информации и многое другое. Кроме перечисленного, обращает на себя внимание редакция статей 28 и 29 предложенного будущего законопроекта.

Суть частей 3-5 ст. 28 законопроекта сводится к запрету совмещения работы адвоката с другой деятельностью. Те адвокаты, которые в ходе имплементации «адвокатской монополии» уже получили свидетельства адвокатов или собираются их получить, лишаются ряда прав как адвокаты в случае нахождения в штате юридических лиц в качестве юрисконсультов, к примеру, или если занимаются любой другой оплачиваемой работой. Речь идет о гарантиях, определенных пунктами 1-5, 8-10, 14 части 1 статьи 24 законопроекта. Фактически штатных юристов/адвокатов лишают части гарантий, предусмотренных Законом Украины об адвокатуре только на том основании, что они еще получают ежемесячную заработную плату на предприятии или в любом другом месте. Хотелось бы отдельно отметить, что и Национальной ассоциацией адвокатов Украины, и даже отдельными разъяснениями налоговых органов четко определено, что если адвокат находится в трудовых отношениях с лицом, чьи интересы представляет в суде, такой адвокат должен заключить отдельный договор на предоставление правовой помощи со «своим» предприятием и полноценно выполнять функции адвоката в судебном процессе, со всеми правами и обязанностями, которые несет адвокат согласно предписаниям профильного Закона Украины. Правда, уменьшается размер ежегодного адвокатского взноса на самоуправление до 50% от необходимой суммы для остальных, нормальных адвокатов. Наверное, для целей морального успокоения пострадавших от «урезания» в правах адвокатов. В то же время в законопроекте адвокатам оставили нормы, требующие жестко придерживаться всех обязанностей, определенных Правилами адвокатской этики, включая лишения права на занятие адвокатской деятельностью в связи с нарушением вышеуказанных правил, оставили в статьях 28 и 29 уже неоднократно упоминаемого законопроекта.

Пока остается странным и непонятным, почему при обсуждении вышеуказанных нововведений не принята во внимание часть 2 статьи 22 Конституции Украины, где прямо и четко говорится: «При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод». Таким образом, предложенная редакция статьи 28 проекта Закона Украины прямо нарушает Конституцию Украины и закрепленные в ней права и свободы. Таким образом, налицо откровенное сужение прав адвокатов при выполнении ими функций, предоставленных Конституцией Украины, Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», завуалированное и ничем не обоснованное неравноправие при выборе способа защиты со стороны конкретного юридического лица. При этом, еще раз акцентирую внимание: адвокат, который состоит в штате предприятия, и «внешний» адвокат по своему статусу являются сегодня абсолютно равными субъектами судебного процесса, поскольку статус адвоката оба получили на равных условиях и по единым правилам, установленным законодательством Украины. На предмет нарушения конституционных прав лиц в части выбора гарантированной государством защиты в судах указывается еще и в ряде решений Конституционного Суда Украины, например в решении от 30 сентября 2009 года по делу №1-23/2009

Очень надеюсь, что различные органы адвокатского самоуправления и адвокатские объединения, чьи интересы прежде всего должны распространяться на защиту всех адвокатов, без исключения, состоящих в этих объединениях и исправно уплачивающих ежегодные взносы, еще раз пересмотрят свои позиции и обратят публичное внимание на недопустимость законодательного утверждения ограничения адвокатами Украины в реализации полученных прав, полученных абсолютно законным путем. И, конечно, подключатся юристы по всей Украине, чьи права опять обсуждают без их участия. Один раз, при обсуждении введения адвокатской монополии, юрисконсульты промолчали. Надеюсь во второй раз на те же «грабли» юристы не наступят и примут более активное участие в дискуссии относительно своих конституционных прав и условий своей работы.

Автор — Александр ПЕТРИЧЕНКО, директор юридического департамента группы компаний New products Group, адвокат.