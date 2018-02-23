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Обеспечительные меры — это та мина, на которой часто подрывалось доверие к судебной власти, — партнер EQUITY О.Малиневский

23 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Обеспечение иска и другие обеспечительные меры в гражданском судопроизводстве — тема лекции партнера EQUITY Олега Малиневского. По мнению лектора Legal High School, актуальность данной проблематики юристы часто недооценивают. «Обеспечительные меры — это та мина, на которой очень часто подрывалось доверие к судебной власти», — считает докладчик и при этом подчеркивает: конечной целью любых законодательных трансформаций в рамках судебной реформы является восстановление доверия к судебной системе.

Олег Малиневский выделил пять признаков обеспечительных мер: они применяются исключительно судами; направлены на обеспечение выполнение заданий гражданского судопроизводства; требуют наличия определенных процессуальных рисков или осложнений; связаны с ограничением прав или возложением обязанностей на участников дела или третьих лиц; в отличие от мер процессуального принуждения (глава 9 ГПК) прямо не связаны с противоправным процессуальным поведением участников дела и других лиц.

Преподаватель Legal High School проанализировал, как изменилось законодательное регулирование этого вопроса в ГПК, а также детально остановился на видах обеспечительных мер, в частности на институте встречного обеспечения. «Мнение о том, что встречное обеспечение — это новый институт гражданского судопроизводства — миф», — убежден Олег Малиневский. По его словам, институт встречного обеспечения существовал и в предыдущей редакции ГПК, но назывался «залогом»: новая редакция Кодекса лишь детализирует и расширяет отдельные его положения. Лектор развеял и второй миф — относительно обязательности встречного обеспечения. «Несмотря на то что рассмотрение вопроса о встречном обеспечении является обязательным для суда, при решении вопроса об обеспечении иска применение такого института обязательно только в отдельных, ограниченных законом случаях», — констатировал лектор.

Третий миф — встречное обеспечение является инструментом уменьшения злоупотреблений. «Нечеткость формулировок относительно оснований применения встречного обеспечения и его размера значительно расширяет дискрецию суда, соответственно, и возможности для злоупотреблений при его применении. Более того, ответчик получает дополнительный инструмент для непринятия или отмены мер обеспечения иска. Не исключено, что инструмент встречного обеспечения может быть использован для обеспечения психологического спокойствия судьи в резонансных делах», —предполагает Олег Малиневский. И наконец последний миф, который докладчик развеял в рамках своей лекции: встречное обеспечение — всего лишь «процессуальная декорация», которая не будет часто использоваться. На примерах конкретных судебных решений (определений) он продемонстрировал, что данный институт уже получил достаточно широкое (по крайней мере по сравнению с залогом) применение.

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