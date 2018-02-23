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Развитие экспорта в ЕС должно стать и задачей регионов — торговый представитель Украины Н.Микольская

23 февраля 2018 года Источник:Европейская правда

Согласно процессу децентрализации, украинские регионы получили финансирование, которое должно расходоваться и на развитие местного экспорта. Об этом во время презентации правительственного отчета по вопросам евроинтеграции за 2017 год заявила генеральный торговый представитель Украины, заместитель министра экономического развития и торговли Наталия Микольская.

«До сих пор есть уверенность, что развитие экспорта является задачей только правительства. Это также является задачей местной власти. В процессе децентрализации города получили финансовые возможности. Но это не только соревнования, у кого больше лежит на счетах. Это должно стать соревнованием, кто сможет лучше продвигать местный экспорт», — считает она.

Поддержка экспорта местной властью, по мнению г-жи Микольской, упростит привлечение и иностранных инвестиций. «Те сектора, которые привлекают инвестиции, существенно усиливают объемы экспорта. Поддержка экспорта должна стать стимулом для прихода инвестиций в конкретный город», — резюмирует она.

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