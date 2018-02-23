Сегодня 23 февраля 2018 года, 15:23

Все ветви власти должны осознать, что без независимого суда, без непристрастных судей создание правового государства невозможно — председатель ВСП Игорь Бенедисюк

Сегодня в отеле «Опера» состоялась презентация ежегодного доклада Высшего совета правосудия о состоянии обеспечения независимости судей в Украине за 2017 год. Указанное мероприятие проводится впервые и организовано совместно с Проектом Совета Европы «Поддержка внедрения судебной реформы в Украине».

Открывая мероприятие, председатель ВСП Игорь Бенедисюк отметил, что принятые изменения в Конституцию Украины дают сегодня возможность говорить о наличии законодательных механизмов для обеспечения независимости судей. Такие изменения позволили впервые в Украине создать действительно независимый орган — Высший совет правосудия, который наделен новыми полномочиями, позволяющими судьям обеспечить их независимость.

«К сожалению, сегодня продолжаются тенденции как политического влияния на судебную систему, так и физического влияния на судей», — подчеркнул Игорь Бенедисюк. По его словам, ярким примером тому служат недавние события, когда после вынесения судом решения, «не понравившегося некоторым», была снята охрана суда. «Нам могут указать на то, что законодательством предусмотрено создание судебной охраны самой судебной системой. Но давайте быть сознательными и честными в первую очередь перед собой. Для того чтобы создать охрану судебной системы, необходим не один год. В первую очередь следует провести надлежащую подготовку персонала, который мог бы исполнять такие обязанности по крайней мере не хуже, чем это делает Национальная полиция или Национальная гвардия. Если сегодня этого надлежащим образом не могут сделать указанные органы, то сможет ли это в ближайшее время сделать судебная система? Поэтому обвинять нас еще в том, что мы не можем себя защитить из-за несоздания такого органа — это лишь попытки, как и в других случаях, переложить обвинения на судебную систему», — резюмировал председатель ВСП.

По словам г-на Бенедисюка, в 2017 году в ВСП поступило около 330 обращений от судей относительно защиты их независимости. Приблизительно половина таких обращений не связаны с давлением на судей. Но остальные, действительно, касаются влияния со стороны политиков, направленного на принятие определенных решений, физического влияния, выражающегося в блокировке работы судов, угрозах судьям, повреждении их имущества и др.

Одним из примеров давления на судей Игорь Бенедисюк также назвал открытие уголовных дел по статье 375 Уголовного кодекса Украины — принятие неправосудного решения. По его словам, Такие производства открываются, к сожалению, они не расследуются, и судьи просто «висят на крючке». Для разрешения сложившейся ситуации, по убеждению председателя ВСП, необходимы законодательные изменения, вплоть до декриминализации указанной статьи.

«За последний год мы существенно развили механизмы защиты судей, но признаю, что эти механизмы недостаточно действенны, поскольку сама судебная власть сегодня защитить себя не может. Мы можем это сделать, лишь объединившись, когда все ветви власти будут осознавать, что без независимого суда, без беспристрастных судей создание правового государства невозможно», — подчеркнул Игорь Бенедисюк.

В этом вопросе председателя ВСП поддержала Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская: независимости судов хотят все, но это желание в Украине является особенным.

«Каждый хочет, чтобы суд не зависел от его оппонента. Но когда речь идет о своем интересе, то тогда каждый хочет повлиять на суд, чтобы он удовлетворил его требование. Мне кажется, главная проблема заключается в том, что украинцы еще не способны воспринимать решение суда, принятое не в их пользу», — отметила Председатель ВС.

Презентуя доклад, заместитель председателя ВСП Вадим Беляневич подчеркнул, что улучшение качества рассмотрения дисциплинарных жалоб возможно лишь при условии уменьшения количества жалоб, направляемых в ВСП. А для этого необходимо принимать меры по уменьшению случаев злоупотребления гражданами правом на обращение с жалобой на действия судей. «Необходимо проводить разъяснительную работу среди граждан и объяснять им, что ВСП не является органом, в котором можно обжаловать судебные решения. Жалобщики не должны думать, что, обратившись в Высший совет правосудия, они могут добиться пересмотра определенного решения суда», — высказал свое мнение Вадим Беляневич.

А вот решать актуальный сегодня вопрос «зарплатного неравенства» судей, по убеждению г-на Беляневича, необходимо путем ускорения процедуры проведения квалификационного оценивания судей.