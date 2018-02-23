Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 февраля 2018 года, 15:22

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Политические партии и блоки не вправе редактировать списки кандидатов после волеизъявления граждан

23 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Политические партии, выдвигавшие кандидатов в народные депутаты по многомандатному избирательному округу, больше не смогут редактировать списки партии, исключая из них кандидатов после установления результатов выборов, но до признания кандидата избранным. Такое право было признано КСУ неконституционным, поскольку по сути искажает волеизъявление граждан, еще в декабре 2017 года.

Мотивы и аргументы Конституционного Суда Украины проанализированы в материале «Пряме виключення» в «Судебном вестнике» №2 за февраль 2018 года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1052) от 20/02/18 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1052)
Государство и юристы

Сезонная работа

Отрасли практики

Составить факт

Судебная практика

Строго по телу

Тема номера:

Пресечь линию

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом