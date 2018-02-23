Сегодня 23 февраля 2018 года, 15:22

Политические партии и блоки не вправе редактировать списки кандидатов после волеизъявления граждан

Политические партии, выдвигавшие кандидатов в народные депутаты по многомандатному избирательному округу, больше не смогут редактировать списки партии, исключая из них кандидатов после установления результатов выборов, но до признания кандидата избранным. Такое право было признано КСУ неконституционным, поскольку по сути искажает волеизъявление граждан, еще в декабре 2017 года.

Мотивы и аргументы Конституционного Суда Украины проанализированы в материале «Пряме виключення» в «Судебном вестнике» №2 за февраль 2018 года.