Политические партии, выдвигавшие кандидатов в народные депутаты по многомандатному избирательному округу, больше не смогут редактировать списки партии, исключая из них кандидатов после установления результатов выборов, но до признания кандидата избранным. Такое право было признано КСУ неконституционным, поскольку по сути искажает волеизъявление граждан, еще в декабре 2017 года.
Мотивы и аргументы Конституционного Суда Украины проанализированы в материале «Пряме виключення» в «Судебном вестнике» №2 за февраль 2018 года.
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22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»
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