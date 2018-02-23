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Проявлением благоприятного отношения государства к альтернативным способам разрешения споров являются положения статьи 22 ХПК и статьи 21 ГПК — Ольга Костишина, лектор LHS

23 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

О новых правилах поддержки международного арбитража в Украине слушателям Legal High School рассказала советник председателя МКАС при ТПП Украины Ольга Костишина. Свою лекцию она начала с небольшой викторины, состоящей из пяти вопросов (например, «Сколько постоянно действующих арбитражных учреждений в Украине?», «Осуществляют ли арбитражные (третейские) суды правосудие?»): слушатели LHS, правильно ответившие на вопросы и аргументировавшие свой ответ, получили приз (книгу).

В рамках лекции Ольга Костишина рассказала о нюансах проарбитрабельной политики в новых кодексах: Гражданском процессуальном (ГПК) и Хозяйственном процессуальном (ХПК). Как отмечалось, впервые в процессуальном законодательстве было системно регламентировано выполнение судами функций содействия и контроля относительно международного арбитража и третейских судов. Одной из ключевых новаций является то, что апелляционные суды будут рассматривать ходатайства об отмене, признании и приведении в исполнение арбитражных решений, заявления о принятии обеспечительных мер и заявления об обеспечении доказательств. Вместе с тем была существенно доработана и улучшена процедура рассмотрения судами заявлений о признании и приведении в исполнение решений международного коммерческого арбитража, если его место находится за пределами нашего государства, и предоставления разрешения на исполнение решений арбитража с местонахождением в Украине.

«Важным проявлением благоприятного отношения государства к альтернативным способам разрешения споров являются положения части 3 статьи 22 ХПК и части 2 статьи 21 ГПК», — подчеркнула преподаватель LHS. Концепции указанных норм схожи: любые неточности в тексте соглашения о передаче спора на разрешение в третейский суд, международный коммерческий арбитраж и/или сомнения в подлинности, действительности и исполнимости должны толковаться судом в пользу его подлинности, действительности и исполнимости. Говоря о новом порядке выполнения судами функций поддержки арбитража, Ольга Костишина констатировала: выполняя их, суды принимают решения о принятии мер обеспечения иска и мер обеспечения доказательств, в том числе касающиеся истребования и/или осмотра доказательств, допроса свидетелей, назначения экспертизы, запрета/обязательства совершать определенные действия относительно доказательств. Также она обратила внимание на новые правила обеспечения арбитражных затрат. Так, согласно новой редакции части 2 статьи 17 Закона Украины «О международном коммерческом арбитраже», арбитражный суд может обязать стороны внести на его депозитный счет предварительно определенную сумму арбитражных расходов, связанных с рассмотрением дела или определенным действием.

Рассказывая о положительных новеллах процессуального законодательства относительно признания и исполнения арбитражных решений, Ольга Костишина, в частности, акцентировала внимание на положениях части 6 статьи 479 ГПК, которые гласят: если в решении международного коммерческого арбитража сумма взыскания указана в иностранной валюте, суд, рассматривающий это ходатайство, определяет в своем постановлении сумму взыскания в валюте, указанной в решении международного коммерческого арбитража, и только по заявлению взыскателя определяет сумму взыскания в национальной валюте по курсу Национального банка Украины на день вынесения определения.

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