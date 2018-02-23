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Правительство усовершенствовало механизм монетизации субсидий

23 февраля 2018 года Источник:День

Правительство усовершенствовало механизм монетизации субсидий, который был введен в Украине с 1 января 2018 года. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в соцсети.

Он отметил, что 21 февраля правительство одобрило изменения механизма монетизации субсидий, что решает проблемные вопросы, которые возникали у участников процесса с начала введения новой системы расчетов по субсидиям с 1 января этого года.

«Нам удалось достичь взаимопонимания, потому что нас объединяла общая цель — реальная монетизация субсидий, и все стороны должны иметь принципиально одинаковое видение направлений реформирования системы социальной защиты.

Введение в Украине монетизации субсидий — это революционный шаг. Необходимость перехода от устаревшей и неэффективной модели предоставления субсидий в их монетизации и адресности назрела в Украине уже давно. Прежде всего потому, что этот процесс нужно было сделать прозрачным. Мы не можем позволить, чтобы миллиарды бюджетных средств шли неизвестно куда. Это все - деньги налогоплательщиков.

С 1 января, после введения первого этапа монетизации на уровне предприятий, предоставляющих услуги, субсидии перечисляются непосредственно за фактически потребленные ресурсы и оказанные услуги. Это делает невозможным ситуации, когда, например, исполнители получают больший объем субсидий, чем потребили домохозяйства. Поэтому бюджетные средства теперь будут использоваться более эффективно.

Мы постоянно мониторим работу новой системы и привлекаем всех участников процесса к решению спорных вопросов. На этот раз решение обсуждали со всеми заинтересованными сторонами - Минсоцполитики, Мионрегионстроем, Казначейством, представителями ОСМД/ЖСК, экспертами, народными депутатами. Я благодарю всех, кто принял участие в разработке и доработке проекта по монетизации субсидий», - рассказал министр.

А.Данилюк отметил, что поддержанный Кабмином проект совершенствует механизм перечисления субвенции из государственного бюджета на оплату льгот и жилищных субсидий. Новые правила применяются с 1 января 2018 года.

«В частности, теперь расчеты за квартирную плату (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом и другие услуги будут осуществляться на основании информации управлений соцзащиты по начисленным льгот и субсидий. Средства Казначейство будет перечислять на счета в банковских учреждениях.

Мы также учли интересы поставщиков услуг по водоснабжению и водоотводу и централизованного теплоснабжения.

При этом мы сократили сроки перечисления средств.

Всех скептиков хочу заверить: никакого коллапса с расчетами за субсидиями нет и не будет. Монетизация субсидий - это эффективная и действенная возможность исключить злоупотребления и коррупцию в этом процессе. Таким образом мы также усиливаем контроль государства за расходами на выплату субсидий», - говорится в сообщении.

Как отметил А.Данилюк, конечным этапом реформы должна быть полная монетизация субсидий на уровне домохозяйств, которая будет способствовать энергоэффективности и обеспечению платежной дисциплины, а также будет простой в реализации и администрировании.

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