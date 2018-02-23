Сегодня 23 февраля 2018 года, 15:22

В апреле Минюст начнет работу по взысканию задолженности по зарплате

Министерство юстиции Украины планирует начать работу по взысканию задолженности по зарплате с 1 апреля этого года. Об этом во время брифинга сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«По такой же схеме, как и в случае с неплательщиками алиментов, планируем начать работу по взысканию задолженности по заработной плате. На сегодня задолженность по зарплате составляет 2,7 млрд гривен. Планируем запустить такую работу с 1 апреля этого года», - сообщил П.Петренко.

Напомним, с начала действия закона о алиментов уже взыскано 50 млн грн задолженности.