В апреле Минюст начнет работу по взысканию задолженности по зарплате

Министерство юстиции Украины планирует начать работу по взысканию задолженности по зарплате с 1 апреля этого года. Об этом во время брифинга сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.
«По такой же схеме, как и в случае с неплательщиками алиментов, планируем начать работу по взысканию задолженности по заработной плате. На сегодня задолженность по зарплате составляет 2,7 млрд гривен. Планируем запустить такую работу с 1 апреля этого года», - сообщил П.Петренко.
Напомним, с начала действия закона о алиментов уже взыскано 50 млн грн задолженности.
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