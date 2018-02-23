Сегодня 23 февраля 2018 года, 15:22

Минюст: 6 тысяч злостных неплательщиков алиментов объявлены в розыск

С начала действия закона по противодействию неплательщикам алиментов «Чужих детей не бывает» в розыск объявили 6 тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил министр юстиции Павел Петренко.

«За 10 дней действия закона государственными исполнителями был запрещен выезд за границу 25 тысячам человек за неуплату алиментов в период более 6 месяцев. Еще 21 тысяче человек было запрещено управления транспортными средствами. Еще 6 тысяч человек были объявлены в розыск», - сообщил П.Петренко.

Напомним, 6 февраля вступил в силу закон, значительно ужесточающий ответственность злостных неплательщиков алиментов, которые имеют задолженность более шести месяцев.

В Единый реестр должников включены 84 540 лиц, имеющих задолженность по уплате алиментов.