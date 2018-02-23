Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 февраля 2018 года, 15:23

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В 2017 году Украина выполнила только 41% задач по Соглашению об ассоциации с ЕС

23 февраля 2018 года Источник:«Украинская правда»*

Уровень выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС по состоянию на 2017 год составил 41%. Об этом говорится в правительственном отчете, который был представлен в пятницу на конференции «Итоги имплементации Соглашения об ассоциации».

В соответствии с правительственным документом, общий прогресс выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в прошлом году составил 41%. Уровень выполнения задач, за которые ответственны центральные органы исполнительной власти, близок к этому показателю - 42%.

Самая низкая успеваемость – у Верховной Рады: парламент выполнил только 33% от планового количества задач. Несколько лучший результат выполнения тех задач, за которые ответственны «другие органы государственной власти» – 50%

Представлено также распределение результатов по секторам. Самые высокие показатели достигнуты в выполнении Соглашения в сферах «образование, обучение и молодежь» и «финансовый сектор» - по 100%.

Аутсайдерами стали сектора «общественное здоровье» (4%), «транспорт и почтовые услуги» (11%), «окружающая среда» (27%).

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1052) от 20/02/18 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1052)
Государство и юристы

Сезонная работа

Отрасли практики

Составить факт

Судебная практика

Строго по телу

Тема номера:

Пресечь линию

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
Пресс-релизы

22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом