В 2017 году Украина выполнила только 41% задач по Соглашению об ассоциации с ЕС

Уровень выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС по состоянию на 2017 год составил 41%. Об этом говорится в правительственном отчете, который был представлен в пятницу на конференции «Итоги имплементации Соглашения об ассоциации».
В соответствии с правительственным документом, общий прогресс выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в прошлом году составил 41%. Уровень выполнения задач, за которые ответственны центральные органы исполнительной власти, близок к этому показателю - 42%.
Самая низкая успеваемость – у Верховной Рады: парламент выполнил только 33% от планового количества задач. Несколько лучший результат выполнения тех задач, за которые ответственны «другие органы государственной власти» – 50%
Представлено также распределение результатов по секторам. Самые высокие показатели достигнуты в выполнении Соглашения в сферах «образование, обучение и молодежь» и «финансовый сектор» - по 100%.
Аутсайдерами стали сектора «общественное здоровье» (4%), «транспорт и почтовые услуги» (11%), «окружающая среда» (27%).
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