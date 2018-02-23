Влияние вызовов современности на юридический бизнес обсуждают на Форуме в Киеве

Сегодня в Киеве проходит ХІV ежегодный юридический форум «Развитие рынка юридических услуг в Украине-2018». В фокусе внимания участников мероприятия – традиционно широкий перечень вопросов, интересующих профессиональное сообщество: взаимоотношения с коллегами и клиентами, конфликты поколений, развитие бизнеса, новые продукты и процессы, альтернативные варианты развития карьеры практикующего юриста.
Тон Форуму задал специальный доклад Армена Хачатуряна, старшего партнера ЮФ Asters. Он поделился своим видением влияния фактора современности на юридический бизнес.
В «кадровой» дискуссии выступили Татьна Бенько, партнер Legal Marketing Solutions, Оксана Войнаровская, партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры», Тимур Бондарев, управляющий партнер АО Arzinger и Николай Стеценко, керуючий партнер AVELLUM. Модерировала Ирина Химчак, партнер коммуникационной и маркетинговой группы BeCentric. В фокусе их дискуссии — отношения поколений в юридическом бизнесе, коучинг, особенности юристов поколения Y, работающие мотиваторы и управленческие решения.
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22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»
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