Сегодня 23 февраля 2018 года, 15:23

О ключевых новеллах гражданского процесса слушателям LHS рассказала судья Деснянского районного суда Киева Валерия Бабко

Сегодня слушатели Legal High School в рамках специального курса «Новые процессуальные кодексы» обсуждают, как изменился гражданский процесс после принятия Закона Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты», который вступил в силу 15 декабря 2017 года, когда начал работу новый Верховный Суд (ВС).

Ключевым новеллам гражданского процесса была посвящена первая лекция судьи Деснянского районного суда г.Киева Валерии Бабко. Лектор подчеркнула: согласно философии нового процессуального законодательства, суд должен действовать исключительно в рамках искового заявления. Она акцентировала внимание на статье 175 новой редакции Гражданского процессуального кодекса Украины (ГПК), которая, как отмечалось, очень четко регламентирует порядок подачи и требования к содержанию искового заявления. Так, например, в пункте 6 части 3 указанной нормы заложены предпосылки для развития института медиации, альтернативных способов разрешения спора: устанавливается, что исковое заявление должно содержать сведения о принятии мер досудебного урегулирования спора, если такие проводились, в том числе, если законом определен обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

Лекция проходила в формате интерактивного общения с аудиторией: преподаватель LHS отвечала на актуальные вопросы, которые волновали слушателей Legal High School. Например, у практикующих юристов возникали вопросы в связи с тем, что в исковом заявлении нужно указывать предварительный (ориентировочный) расчет суммы судебных расходов, которые истец понес и которые ожидает понести в связи с рассмотрением дела (предписания пункта 9 части 3 статьи 175 ГПК). «Если сторона в исковом заявлении не укажет потенциальные судебные затраты, означает ли это, что они не будут компенсированы?» — поинтересовались слушатели у лектора. По словам Валерии Бабко, в этом случае судья имеет право вынести определение об оставлении искового заявления без движения, указав, что предварительная калькуляция в исковом заявлении все же должна быть либо же истец должен прописать, что ориентировочного расчета суммы судебных расходов не будет: никаких взысканий не нужно.