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Опубликован закон об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины на Донбассе

23 февраля 2018 года Источник:LB.ua

Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» в пятницу опубликован в парламентском издании «Голос Украины». Документ вступает на следующий день после опубликования, то есть 24 февраля. Текст закона доступен на сайте «Голоса Украины».

Верховная Рада приняла документ 18 января, 20 февраля его подписал Президент. Закон определяет контролируемые «ДНР» и «ЛНР» территории как временно оккупированные Россией.

Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин «антитеррористическая операция».

Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины.

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