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Адвокат, работающий по трудовому найму, не сможет заниматься адвокатской деятельностью

23 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Адвокаты, которые будут работать по условиям трудового договора, не смогут осуществлять адвокатскую деятельность. Такой принцип закладывается в проекте изменений к Закону Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», работу над текстом новой редакции которого сейчас завершает Совет по вопросам судебной реформы.

В частности, чтобы решить вопрос с исключительным представительством судах третьих лиц адвокатами, юридические лица смогут нанимать на работу адвокатов, а адвокаты — работать по трудовому договору, однако они утратят право иметь других клиентов, кроме работодателя, и будут лишены возможности пользоваться гарантиями профессиональной деятельности.

Исключение составит лишь работа по трудовому договору в адвокатских объединениях и бюро, а также творческая, научная и преподавательская деятельность.

Какие еще новшества ожидают адвокатскую профессию, читайте в статье «Трудовые соотношения» в №8 (1052) от 20 февраля 2018 года.

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Комментарии:»

Ес 23 февраля 2018 года 15:02 #

Уважающий себя профессиональный адвокат никогда не заключит трудовой договор с работодателем, не станет его личным рабом и потеряет со временем свою квалификацию.Если адвокат нужен солидному или даже просто бизнесмену, он по договору на оказание правовой помощи заплатит по перечислению в пять-десять раз больше, чем своему наемному рабу. Не надо из этого вопроса делать трагедию, каждый выберет для себя то, на что он способен или не способен.

По сути 23 февраля 2018 года 13:24 #

Могли б уже хотя би предусмотреть что в такой ситуации работодатель платит за своего "порабащенного" адвоката взнос, или хотя бы обязан его компенсировать??? Но нет, пусть молчаливые юристы сами платят. Пусть и дальше молчат. Посмотрим куда дальше наш законодатель на поводу у НААУ зайдет?

* 23 февраля 2018 года 12:59 #

Гы, так недавно говорили, что адвокат по трудовому и не адвокат совсем, а так..., а теперь вроде совсем наоборот!? Так теперь в КЗоТ нужно будет вносить специальный раздел, регулирующий трудовые отношения с отдельными категориями работников?

для По сути 23 февраля 2018 года 12:51 #

Об этом говорилось с самого начала эпопеи, когда вместо пэрэсичных и бизнеса думали как пополнить денежные потоки на пустом месте.
С почином, уважаемые -((

По сути 23 февраля 2018 года 11:58 #

То есть, по факту, штатных юристов просто «на ровном месте» заставили платить адвокатские взносы «мзду» ни за что. И при этом, они фактически не имеют права заниматься адвокатской деятельностью и лишены гарантий адвокатской профессии.

serg 23 февраля 2018 года 11:51 #

Редакция газеты ЮП отморозилась от предложения включить в ленту новостей актуальную для адвокатов новость о сборе подписей к петиции о введении онлайн-голосования адвокатами по вопросам адвокатского самоуправления, тем самым подтвердила свою заангажированность в отношениях с функционерами НААУ, и отсутствии желания в реальном самоуправлении. Предлагаю рассмотреть ПЕТИЦИЮ «Про запровадження онлайн-голосування адвокатами при вирішенні питань адвокатського самоврядування», https://petition.president.gov.ua/petition/43000

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