Адвокаты, которые будут работать по условиям трудового договора, не смогут осуществлять адвокатскую деятельность. Такой принцип закладывается в проекте изменений к Закону Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», работу над текстом новой редакции которого сейчас завершает Совет по вопросам судебной реформы.
В частности, чтобы решить вопрос с исключительным представительством судах третьих лиц адвокатами, юридические лица смогут нанимать на работу адвокатов, а адвокаты — работать по трудовому договору, однако они утратят право иметь других клиентов, кроме работодателя, и будут лишены возможности пользоваться гарантиями профессиональной деятельности.
Исключение составит лишь работа по трудовому договору в адвокатских объединениях и бюро, а также творческая, научная и преподавательская деятельность.
Какие еще новшества ожидают адвокатскую профессию, читайте в статье «Трудовые соотношения» в №8 (1052) от 20 февраля 2018 года.
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Уважающий себя профессиональный адвокат никогда не заключит трудовой договор с работодателем, не станет его личным рабом и потеряет со временем свою квалификацию.Если адвокат нужен солидному или даже просто бизнесмену, он по договору на оказание правовой помощи заплатит по перечислению в пять-десять раз больше, чем своему наемному рабу. Не надо из этого вопроса делать трагедию, каждый выберет для себя то, на что он способен или не способен.
Могли б уже хотя би предусмотреть что в такой ситуации работодатель платит за своего "порабащенного" адвоката взнос, или хотя бы обязан его компенсировать??? Но нет, пусть молчаливые юристы сами платят. Пусть и дальше молчат. Посмотрим куда дальше наш законодатель на поводу у НААУ зайдет?
Гы, так недавно говорили, что адвокат по трудовому и не адвокат совсем, а так..., а теперь вроде совсем наоборот!? Так теперь в КЗоТ нужно будет вносить специальный раздел, регулирующий трудовые отношения с отдельными категориями работников?
Об этом говорилось с самого начала эпопеи, когда вместо пэрэсичных и бизнеса думали как пополнить денежные потоки на пустом месте.
То есть, по факту, штатных юристов просто «на ровном месте» заставили платить адвокатские взносы «мзду» ни за что. И при этом, они фактически не имеют права заниматься адвокатской деятельностью и лишены гарантий адвокатской профессии.
Редакция газеты ЮП отморозилась от предложения включить в ленту новостей актуальную для адвокатов новость о сборе подписей к петиции о введении онлайн-голосования адвокатами по вопросам адвокатского самоуправления, тем самым подтвердила свою заангажированность в отношениях с функционерами НААУ, и отсутствии желания в реальном самоуправлении. Предлагаю рассмотреть ПЕТИЦИЮ «Про запровадження онлайн-голосування адвокатами при вирішенні питань адвокатського самоврядування», https://petition.president.gov.ua/petition/43000
Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»
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