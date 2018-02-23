Сегодня 23 февраля 2018 года, 15:23

Адвокат, работающий по трудовому найму, не сможет заниматься адвокатской деятельностью

Адвокаты, которые будут работать по условиям трудового договора, не смогут осуществлять адвокатскую деятельность. Такой принцип закладывается в проекте изменений к Закону Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», работу над текстом новой редакции которого сейчас завершает Совет по вопросам судебной реформы.

В частности, чтобы решить вопрос с исключительным представительством судах третьих лиц адвокатами, юридические лица смогут нанимать на работу адвокатов, а адвокаты — работать по трудовому договору, однако они утратят право иметь других клиентов, кроме работодателя, и будут лишены возможности пользоваться гарантиями профессиональной деятельности.

Исключение составит лишь работа по трудовому договору в адвокатских объединениях и бюро, а также творческая, научная и преподавательская деятельность.

Какие еще новшества ожидают адвокатскую профессию, читайте в статье «Трудовые соотношения» в №8 (1052) от 20 февраля 2018 года.