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Госслужба геологии и недр в прошлом году почти в 5 раз увеличила поступления от выдачи спецразрешений

23 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Государственная служба геологии и недр Украины в 2017 году заработала более 2,19 млрд грн на выдаче специальных разрешений компаниям. Об этом на пресс-конференции сообщил в.и.о. председателя Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк.

«В 2017 году было принято 789 решений по выдаче спецразрешений. Из них с целью геологического изучения полезных ископаемых — 557, с целью добычи — 232. Поступления средств от предоставления спецразрешений за 2017 год превысили 2,19 млрд грн. Мы наполняем государственный бюджет за счет предоставления спецразрешений», — рассказал Кирилюк.

По его данным, в 2016 году поступления от спецразрешений составляли 443,8 млн грн, а в 2015 году — 179,4 млн грн.

«Кроме того, Госслужба геологии и недр в 2017 году занималась продажей геологической информации. Ее было продано на 32 млн грн. В 2016 году геологической информации было продано на 16 млн», — отметил глава Госгеонедр.

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