Сегодня 23 февраля 2018 года, 15:23

Нацагентство по розыску активов хочет получить доступ к 300 государственным базам данных

К концу года Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами планирует получить доступ к большинству баз данных в Украине. Об этом сообщил председатель агентства Антон Янчук.

«Сегодня мы имеем доступ к первично необходимому, как мы называем, базовому пакету источников. Я думаю, что к концу этого года мы будем иметь доступ прямой, хотя еще и не автоматизированный, к подавляющему большинству источников, которые нас интересуют в Украине», — отметил А.Янчук.

Он также добавил, что параллельно АРМА работает над подключением к базам данных за пределами Украины.

По словам г-на Янчука, доступ к базам данных должен быть максимально автоматизирован.

«Даже если у Нацагентства будет доступ ко всем базам данных, которые его интересуют, в пределах юрисдикции Украины, а это более 300 государственных баз данных, однако этот доступ будет непосредственным, но не автоматическим, то проверка информации и розыск активов с такими базами будет занимать десятки часов. В то же время, если такой доступ будет автоматический, будет обеспечен автоматический обмен данными между информационно-аналитической системой национального агентства и соответствующими базами данных, то соответственно розыск будет занимать минуты. Поэтому как бы это ни было сложно, трудно и дорого, но стратегически Нацагентство будет двигаться в направлении полной автоматизации доступа к базам данных и, более того, к автоматизации первичной обработки информации», — отметил А.Янчук.