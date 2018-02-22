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Денис Овчаров раскрыл причины неэффективности внутренних расследований в банках

22 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Завершил занятия 22 февраля в Legal High School доклад адвоката Дениса Овчарова о последствиях мошенничества сотрудников банков. По словам спикера, форензик (внутренние расследования) не является востребованной услугой. Взаимодействие с правоохранительными органами тоже не всегда приносит результат.

Правоохранители не имеют мотивации расследовать внутренние правонарушения в банках: они считают, что прежде всего этим должны заниматься службы безопасности банков. 95% успеха расследования зависит от внутреннего юриста банка и службы безопасности.

Банки не обращаются к правоохранителям, опасаясь их реакции. Из-за заявления на незначительное нарушение следователи могут прийти с проверкой и найти доказательства совершения гораздо более серьезных правонарушений. Банковские дела подследственны райотделам полиции, напомнил адвокат. Уровень компетенции правоохранителей в данном случае не очень высок, к тому же сотрудники райотделов перегружены производствами.

По словам г-на Овчарова, судить за мошенничество собственных сотрудников сложно, тем более если речь идет о преступлениях со стороны топ-менеджмента. Как правило, их деяния совершаются во взаимодействии с кем-то.

Также лектор рассказал об особенностях привлечения к уголовной ответственности юридического лица. Если юрлицо не предприняло меры по профилактике коррупции, то понесет ответственность — вплоть до ликвидации.

Обычно, когда со стороны службы безопасности и службы аудиты поступают сведения о злоупотреблениях менеджеров, то собственник не готов действовать решительно. Даже если уголовное производство открывается, то ничего не происходит из-за нехватки доказательств. Расследовать мошенничество без оригиналов документов нельзя. Топ-менеджер, узнав о внутреннем расследовании, начнет уничтожать доказательства. В банковской сфере чересчур сложно сделать так, чтобы о борьбе с мошенничеством не узнало лицо, которое предположительно могло совершить незаконные действия. Как правило, реакция на действия топ-менеджеров ограничивается подготовкой внутренних отчетов, сообщающих о рисках.

Далее адвокат коснулся вопроса проведения теста на полиграфе. Наиболее системно процесс проверки был налажен в «ПриватБанке». Этот инструмент работает эффективно только тогда, когда он проводится на регулярной основе. Заключение полиграфолога к материалам уголовного производства приобщить нельзя, подчеркнул Денис Овчаров.

Уголовного производства топ-менеджеры часто не боятся. В худшем случае мерой пресечения будет личное обязательство.

На практике топ-менеджера изолируют трудоправовыми методами. Речь идет об увольнении. Это нужно делать не быстро, поскольку управленец может передать информацию правоохранителям, подчеркнул адвокат. Поэтому Денис Овчаров считает идеальным вариант, когда полномочия и финансовые потоки обрезаются, чтобы менеджер решил уволиться сам без лишних формальностей. Однако с его уходом проблема не всегда исчезает: с претензией к банку может обратиться клиент банка. Если же увольнять по инициативе работодателя, то уволенный получит «золотой парашют». Отметим, что пункт 5 статьи 41 КЗоТ предусматривает выплату шести месячных заработков должностному лицу, уволенному по решению органа управления.

«Мошенничество со стороны топ-менеджмента никому не выгодно расследовать», — заявил г-н Овчаров. В лучшем случае проводится внутреннее расследование, материалы которого направляются в материнскую компанию.

«Самым эффективным регулятором, как ни странно, оказывается Национальный банк», — резюмировал выступающий. Именно зачистка банковской системы уменьшила количество злоупотреблений, так как банков просто стало меньше.

Зарегулированность банковской системы приводит к тому, что банки не могут динамично изменить свои политики: им нужно обращаться к НБУ за согласованием. Поэтому на деле банки предпочитают «замять» дело, пока оно не приобрело огласки. Ныне наблюдается период стагнации, когда проблема не решается, а минимизируется. Как только в нашей стране заработает практика США и ЕС в части ответственности юрлиц, то ситуация улучшится.

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