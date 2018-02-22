Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 февраля 2018 года, 03:03

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Законопроект №7518 о возмещении НДС может стать компромиссным инструментом между бизнесом и властью

22 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в Киеве в пресс-центре Информационного агентства «ЛигаБизнесИнформ» состоялся круглый стол комитета Ассоциации адвокатов Украины по налоговому праву на тему: «Законопроект №7518 − залог начала функционирования Временного реестра заявлений о возврате сумм бюджетного возмещения (Временный реестр)». К обсуждению указанного законопроекта присоединились представители власти, бизнеса и юридического сообщества, которые высказали свои конструктивные замечания к нему.

За последние годы, как отмечалось, было много кардинальных изменений в сфере фискальной политики, при этом задержка с формированием и опубликованием Временного реестра составляет уже год. Кроме того, в законе Украины о госбюджете на 2018 год не предусмотрены средства для решения этого вопроса. Сумма долга государства перед налогоплательщиками составляет несколько миллиардов. На все претензии заявителей у фискальных органов один аргумент: даже при наличии Временного реестра возмещение не проводилось бы, поскольку в соответствии с законом возмещение должно быть в пределах сумм НДС.

Как предположил Александр Минин, старший партнер ЮФ «КМ Партнеры», возможно, законопроект − «это попытка не решить вопрос, а уйти от него». Но в целом участники круглого стола считают законопроект успешным решением налоговых проблем, способным стать компромиссным инструментом как для бизнеса, так и для органов власти.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1052) от 20/02/18 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 8 (1052)
Государство и юристы

Сезонная работа

Отрасли практики

Составить факт

Судебная практика

Строго по телу

Тема номера:

Пресечь линию

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

22-24 марта 2018 UBA STUDENTS’ LEAGUE MOOT COMPETITIONON INTELLECTUAL PROPERTY 2.0

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Финансист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Деятель искусств года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом