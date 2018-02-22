Сегодня 23 февраля 2018 года, 03:03

Законопроект №7518 о возмещении НДС может стать компромиссным инструментом между бизнесом и властью

Сегодня в Киеве в пресс-центре Информационного агентства «ЛигаБизнесИнформ» состоялся круглый стол комитета Ассоциации адвокатов Украины по налоговому праву на тему: «Законопроект №7518 − залог начала функционирования Временного реестра заявлений о возврате сумм бюджетного возмещения (Временный реестр)». К обсуждению указанного законопроекта присоединились представители власти, бизнеса и юридического сообщества, которые высказали свои конструктивные замечания к нему.

За последние годы, как отмечалось, было много кардинальных изменений в сфере фискальной политики, при этом задержка с формированием и опубликованием Временного реестра составляет уже год. Кроме того, в законе Украины о госбюджете на 2018 год не предусмотрены средства для решения этого вопроса. Сумма долга государства перед налогоплательщиками составляет несколько миллиардов. На все претензии заявителей у фискальных органов один аргумент: даже при наличии Временного реестра возмещение не проводилось бы, поскольку в соответствии с законом возмещение должно быть в пределах сумм НДС.

Как предположил Александр Минин, старший партнер ЮФ «КМ Партнеры», возможно, законопроект − «это попытка не решить вопрос, а уйти от него». Но в целом участники круглого стола считают законопроект успешным решением налоговых проблем, способным стать компромиссным инструментом как для бизнеса, так и для органов власти.