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Судьи Верховного Суда дали рекомендации по подготовке к рассмотрению дела в кассационной инстанции

22 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в помещении Американской торговой палаты (ACC) состоялась встреча представителей Палаты c судьями Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Анной Вронской и Юрием Чумаком.

Представляя судей участникам встречи, Татьяна Прокопчук, вице-президент АСС, отметила, что мероприятие является очень важным, поскольку реализация судебной реформы без коммуникации с обществом не приведет к ожидаемым результатам.

«Судебная система достаточно долгое время была консервативной и закрытой, что, видимо, и стало одной из причин негативного отношения к ней общества. Мы готовы начинать диалог, и, конечно, его необходимо поддерживать подобными встречами», — в свою очередь отметила Анна Вронская.

Переходя непосредственно к вопросам судебной реформы и нового процессуального законодательства, судья напомнила, что процессуальные кодексы предусматривают ряд фильтров, и это логично, поскольку сейчас по многим делам стороны пытаются в кассационном суде пересмотреть фактические обстоятельства дела. «Мы — суд права. Мы не суд факта», — резюмировала она.

По словам Юрия Чумака, с одной стороны, Хозяйственный процессуальный кодекс стал более объемным из-за увеличения количества норм, но с другой — более компактным, детальным и удобным в применении.

Также судья-спикер порекомендовал следить за процессуальными сроками и напомнил, что фактически спор по факту должен рассматриваться в первых двух инстанциях. «Если суд первой и апелляционной инстанций не принял во внимание ваши доказательства, укажите на это в своей кассационной жалобе», — отметил он.

В ходе мероприятия судьи дали ряд рекомендаций по составлению кассационной жалобы. В частности, речь шла об использовании позиций ВС относительно определенной категории дел.

Участники встречи также обсудили особенности отступления Верховного Суда от позиции ВСУ.

«Для бизнеса главное — стабильность. На самом деле в большинстве случаев позиции ВСУ были справедливыми. Те решения, в которых не было единой позиции, мы направляем на рассмотрение Большой Палаты ВС», — разъяснила Анна Вронская.

Кроме того, она отметила, что, к сожалению, некоторые участники процесса начали злоупотреблять процессуальными правами в этой сфере.

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Комментарии:»

право 22 февраля 2018 года 18:14 #

Кому нужна открытость и коммуникации, если при этом они выдают абсурдные решения. Открытость должна быть в решениях. В ясной мотивировке!

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