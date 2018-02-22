Сегодня 23 февраля 2018 года, 03:03

Представитель ФГВФЛ Дмитрий Костюков назвал условия привлечения связанных с банками лиц к имущественной ответственности

Тему имущественной ответственности связанных с банком лиц осветил Дмитрий Костюков, начальник отдела судебного сопровождения особо важных дел Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Лектор Legal High School описал общие принципы привлечения к гражданско-правовой ответственности, а также раскрыл наработанные судебной практикой алгоритмы определения недобросовестности банкиров и установления ущерба. Типичные ситуации — выделение кредитов связанным лицам и размытие ответственности среди менеджмента. Распространены случаи выдачи необеспеченных кредитов и их выдачи вновь созданным юрлицам. В числе примеров г-н Костюков назвал «ПриватБанка», где портфель выданных связанным лицам кредитов составил миллиарды.

Из содержания статей 614, 623 Гражданского кодекса Украины усматривается, что для применения такой меры ответственности, как возмещение вреда (взыскание убытков) должны присутствовать все элементы состава правонарушения:

1) противоправное поведение;

2) вред (ущерб);

3) причинная связь между противоправным поведением и вредом (убытками);

4) вина.

Вина не подразумевает наличия уголовного приговора. Судье придется сопоставить факты и на основании внутреннего убеждения сделать вывод о виновности в гражданско-правовой плоскости. Нужно анализировать должностные инструкции, чтобы определить вину лица в коллегиальных органах. Общие положения об обязанностях менеджмента финучреждений закреплены в законе о банках и банковской деятельности. «Если лицо имеет косвенное отношение к принятию решения, которое дает негативный экономический эффект, то, по моему мнению, его можно привлекать ответственности», — заявил представитель Фонда.

При этом он подчеркнул, что цель привлечения к ответственности не состоит в преследовании «первых попавшихся лиц», причастных к принятию решения (например, подписавших коллегиальное решение) — будут учитываться опасность действий субъектов и их сопоставление с масштабом вреда.