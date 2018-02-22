Сегодня 23 февраля 2018 года, 03:03

В Одесском апелляционном хозяйственном суде открыли кабинет медиации

Реформирование процессуального законодательства Украины, которое произошло в декабре 2017 года, дало старт большим изменениям в украинской правовой среде. Новыми процессуальными кодексами были учреждены уникальные для наших правовых традиций институты, среди них — урегулирование спора с участием судьи, когда суд, сохраняя объективность и беспристрастность, способствует урегулированию спора путем достижения соглашения между сторонами.

Относиться к новому законодательству можно по-разному: критиковать или же поддерживать, но нужно четко осознавать, что вся дальнейшая работа будет строиться на его основе.

Исходя из этого, уже сейчас необходимо принимать все возможные меры для того, чтобы дать возможность сторонам судебного процесса реализовывать все закрепленные в новом законодательстве права.

Сегодня вся судебная система Украины работает над тем, чтобы на наивысшем уровне удовлетворить потребности участников судебного процесса, чтобы даже та сторона, которая проиграла процесс, могла заявить о высоком уровне организации и профессионализме судейского корпуса.

Досудебное урегулирование споров уже сейчас, несмотря на свою новизну, начинает активно использоваться в хозяйственном процессе, так как имеет ряд преимуществ. Например, многие субъекты хозяйствования выбирают альтернативный способ разрешения, поскольку в некоторых случаях это дает возможность сэкономить средства и время, сохранив при этом деловые партнерские отношения.

Я хочу акцентировать внимание на наиболее приемлемой форме досудебного урегулирования споров — медиации. Медиация — это альтернативный способ разрешения споров, в котором есть третья независимая сторона — медиатор. Его основной задачей является помощь сторонам в нахождении взаимоприемлемого решения их конфликта.

Благодаря проекту USAID Ukraine «Новое правосудие», судьи и правозащитники Украины смогли посмотреть воочию, как работает и какие результаты приносит медиация в США. Посетив Центры медиации при апелляционных судах, я пришла к выводу, что именно американская модель наиболее приемлема и действенна для системы судопроизводства Украины.

Суть медиации в США состоит в том, что при поступлении дела в суд главный медиатор ознакомляется с ним и определяет, подлежит ли оно медиации. Если его вердикт положительный, сторонам предлагается разрешить конфликт с привлечением профессионального медиатора.

Благодаря поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках Программы «Новое правосудие», Украинская академия медиации решила реализовать подобный проект и в Украине. Первым пилотным судом Украины по внедрению медиации в хозяйственной юрисдикции стал Одесский апелляционный хозяйственный суд. Кабинет медиации, который на днях был открыт при суде, даст возможность участникам процесса, кроме процессуально урегулированного разрешения спора с участием судьи, попробовать урегулировать спор с помощью профессионального медиатора. Все услуги по медиации совершенно бесплатны и не требуют никаких дополнительных условий, кроме обоюдного желания сторон.

На сегодняшний день Закон о медиации в Украине так и не принят, однако текст законопроекта был проработан рабочей группой с учетом более 400 правок. И пока не будет принят профильный Закон и не будут внесены соответствующие изменения в процессуальное законодательство, в рамках этого проекта мы, как судьи, можем лишь информировать участников процесса о такой примирительной процедуре.

В кабинете медиации стационарно будет находиться профессиональный медиатор, который будет проводить разъяснительные беседы для заинтересовавшихся посетителей, консультации и непосредственно осуществлять медиационные процедуры.

Все это сделано для того, чтобы стороны смогли урегулировать возникший спор с помощью профессионального медиатора прямо в здании суда, однако не прибегая к формальной процедуре судебного разбирательства. Еще одним преимуществом процедуры является то, что при разрешении конфликта полностью исключается коррупционная составляющая, так как медиатор лишь помогает сторонам достигнуть консенсуса, а само решение стороны принимают самостоятельно. Стороны имеют право выбрать медиатора, который будет вести их дело.

Следует сказать о том, что уже сейчас в Украине большое количество профессиональных медиаторов, что говорит о том, что этот институт в нашей стране развивается. Перспективной медиация может стать и для судей в отставке — это прекрасная возможность применить знания, опыт и развивать себя в этой деятельности.

Наталия БОГАЦКАЯ, председатель Одесского апелляционного хозяйственного суда