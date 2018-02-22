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КМУ сообщил, на какие госорганы в 2018 году не распространяется действие закона о моратории на проверки бизнеса

22 февраля 2018 года Источник:УНИАН

Кабинет Министров Украины опубликовал перечень органов государственного надзора (контроля), на которые в текущем году не распространяется действие Закона Украины «О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Соответствующее постановление №1104 опубликовано на сайте правительства.

В список таких госорганов вошли Национальный банк, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Антимонопольный комитет, Государственная авиационная служба, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Государственная инспекция ядерного регулирования, Государственная аудиторская служба, частично Государственная экологическая инспекция, Государственная служба экспортного контроля, Государственная служба по вопросам лекарственных средств, Государственная служба специальной связи и защиты информации, Министерство экологии и природных ресурсов, Государственная служба геологии и недр, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Государственная служба Украины по вопросам труда, частично Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная фискальная служба, структурные подразделения по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, исполнительные органы по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов, исполнительные органы городских советов городов областного значения и сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин, органы государственного рыночного надзора в пределах сфер своей ответственности.

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