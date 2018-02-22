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В Генштабе заявили о завершении АТО и начале новой операции на Донбассе

22 февраля 2018 года Источник:УНИАН

Вооруженные Силы Украины завершают антитеррористическую операцию на Донбассе, а вместо нее будет операция Объединенных сил. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

«Закон, который 20 февраля был подписан Президентом Украины, систематизирует применение ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменит формат основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей», — отметил В.Муженко.

Изменение формата позволит систематизировать задействование подразделений украинской армии, подразделений и сил других составляющих сектора безопасности, «более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ». Штаб Объединенных сил возглавит «человек с боевым опытом».

«У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены Президенту Украины для утверждения такой кандидатуры. Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и практического опыта для того, чтобы выполнять такие задачи», — сказал В.Муженко.

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