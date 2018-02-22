В Украине изменили процедуру оформления документов для застройки исторической местности

Кабинет Министров Украины изменил процедуру разработки и согласования научно-проектной документации на строительство в исторических населенных местах. Проект постановления одобрен на заседании правительства в среду, передает пресс-служба Министерства культуры.
В частности, принятый проект отменяет необходимость разработки историко-градостроительного обоснования (ИГО) в тех исторически населенных местах, где в установленном порядке разработаны и утверждены историко-архитектурные опорные планы.
При этом с 1 января 2019 года институт историко-градостроительного обоснования ликвидируется, а вся проектная документация на новое строительство в исторически населенных местах должна разрабатываться исключительно в соответствии с историко-архитектурным опорным планом.
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