Сегодня 23 февраля 2018 года, 03:03

Legal High School: Денис Бугай рассказал о нейтрализации уголовно-правовых рисков для менеджмента банков

Партнер ЮК VB PARTNERS Денис Бугай выступил перед слушателями Legal High School с лекцией об ответственности топ-менеджмента банков. «Если бы я читал эту лекцию три года назад, то сказал бы, что следователи не разбираются в таких категориях дел», — отметил он. «Банкопад», случившийся в прошлые годы, изменил ситуацию.

В частности, юрист привел некоторые цифры. Одно уголовное производство рассматривалось в шести разных юрисдикциях. Сейчас расследуются порядка 49 комплексных производств в отношении банков. Только за первое полугодие 2016 года органы досудебного расследования провели 69 выемок документов из НБУ. Сославшись на собственный опыт, Денис Бугай заявил, что за два года его работы в НБУ в данном учреждении не было ни одной выемки. По оценкам Фонда гарантирования вкладов физлиц, объем выявленных нарушений превышает 10 млрд долларов США.

«Правоохранители поднаторели, накопили множество знаний», — сказал г-н Бугай, отдельно упомянув сотрудников НАБУ. Международные связи Бюро позволили, к примеру, предъявить подозрения «формальным» директорам в Литве и Австрии. Уровень технических знаний возрос: полицейские устанавливают IP-адреса, используют геолокацию мобильных телефонов и т.д.

Он подчеркнул, что в банковском секторе существует высокая регуляция как со стороны НБУ, так и внутри банков. «Приготовьтесь, что вам нужно будет вычитать сотни страниц инструкций, — обратился лектор к аудитории. — Нужно будет прорисовать «технологические карты», моделируя, как были совершены определенные ходы, исходя из алгоритмов».

Практика банковской деятельности в нашей стране состоит в том, что иногда необходимо проводить внутренние акции со связанными лицами, признает Денис Бугай. Например, у акционера возникает необходимость проводить кредитование. А правоохранители будут утверждать, что операции проводились со связанными лицами, а экономическая цель отсутствовала.

Нужно сформировать стратегию, разобрать дело на «молекулы» и только потом можно общаться с правоохранителями. Иногда банкиры недооценивают риски («правоохранители ни в чем не разбираются»). Но первое неподготовленное общение со следователями позволяет им сформировать определенную версию.

Юрист предостерег банкиров от халатности. Зарегулированность позволяет легко заподозрить в неправомерных действиях. Правоохранители будут проверять действия должностных лиц на строгое соответствие внутренним актам. Даже отсутствие визы может быть признано нарушением процедуры. Бизнес часто не обращает внимания на формальности, считая, что это «не госслужба».

Столкнувшись с проблемой, нужно проанализировать технологическую карту и найти доказательства совершения определенных действий. Необходимо иметь документальное подтверждение осуществления, допустим, надлежащего контроля. Наблюдательный совет должен четко показать, что он не устранялся от контроля, а проявил достаточный уровень бдительности (хотя каждую финоперацию он контролировать не обязан). Менеджмент должен показать, что не был в стороне, а указал акционерам банка на возникающие финансовые проблемы.

Не нужно в то же время строить иллюзии, что, раскрыв всю информацию, удастся избежать ответственности («ведь в действиях не было ничего незаконного»). «Напротив вас сидит человек, который не хочет разбираться в деталях», — поясняет г-н Бугай, добавляя, что чем меньше информации будет предоставлено, тем лучше, ведь каждое противоречие правоохранители могут использовать. Также нужно крайне осторожно ссылаться на других лиц, поскольку их (юристов, секретарей заседаний) начнут допрашивать тоже.

Крайне важно, отметил лектор, реагировать на индивидуальные акты НБУ (акты проверок). Внутри банков существуют различные подразделения: контрольные, аудиторские и т.д. «Очень внимательно следите за формулировками выводов этих подразделений», — заявил он. Даже указания на незначительные нарушения, выявленные внутренними службами, будут крайне выгодны правоохранителям. Лексика актов должна быть нейтральной, например следует писать так: «Необходимо больше уделить внимание на соблюдение определенных норм» вместо «Было допущено нарушение».

«Нормальными ответами на допросе» г-н Бугай назвал фразы «не помню» и «мне нужно уточнить». Лучше прийти еще раз на допрос, нежели выдать важную информацию.

Также нужно уделить внимание рискам, связанным с контрагентами. В частности, внимание привлекают ситуации, когда «офис один, а компаний 199». Даже «белые» банки иногда вынуждены взаимодействовать с хозсубъектами, имеющими признаки фиктивности. Опасность представляет оформление сделки после ее фактического проведения. Кроме того, современные условия делают необходимым принятие решений вне формальных заседаний. К документообороту следует подойти крайне ответственно, в штате обязательно должен быть корпоративный секретарь. Отдельную проблему может вызвать недооценка активов. Новацией уголовной практики становится привлечение оценщиков к уголовной ответственности.

Нарушения, связанные с фальсификацией отчетности, находятся под пристальным вниманием Комиссии по ценным бумагам в США. Через пять лет этот тренд придет и в нашу страну, считает Денис Бугай. «Думаю, что вскоре нас ожидают серьезные дела по поводу отмывания средств», — добавил Денис Бугай.

Резюмируя, юрист дал советы банкирам. Среди прочего было сказано, что хранение каких-либо копий документов дома может указывать на личную заинтересованность лица в операции.