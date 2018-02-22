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Состоялась встреча с спецсоветником Генсека Совета Европы, посвященная перспективам реформы адвокатуры

22 февраля 2018 года Источник:Національна асоціація адвокатів України

В Национальной ассоциации адвокатов Украины состоялась встреча специального советника Генерального секретаря Совета Европы Режи Брийя с руководством НААУ. Темой встречи стала организация процесса реформы адвокатуры, подготовка проекта изменений к Закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», а также дальнейшее сотрудничество с Советом Европы с целью проведения реформ правосудия на Украине. Об этом сообщается на сайте НААУ.

Во встрече приняли участие председатель НААУ, САУ Лидия Изовитова, заместитель председателя Валентин Гвоздий, председатель Комитета по международным связям Иван Гречковский, глава Секретариата НААУ Вадим Красник, председатель Комитета по верховенству права Марина Ставнийчук, заместитель председателя Совета адвокатов Луганской области Александр Готин.

Председатель НААУ проинформировала о ходе подготовки изменений к действующему профильному закону в форматах Совета по вопросам судебной реформы и рабочей группы по вопросам адвокатуры, прокуратуры и БПП. Отдельно было уделено внимание выводам экспертов, подготовивших отчет по результатам оценки потребностей адвокатского самоуправления на Украине и отчет по законопроекту.

Лидия Изовитова отметила, что адвокатура не согласна с теневым способом разработки законопроекта и настаивает на том, чтобы процесс был демократическим и соответствовал европейским стандартам. Институционально на данном этапе такой процесс может обеспечить Венецианская комиссия, которая должна дать заключение относительно соответствия стандартам Совета Европы в контексте уже предоставленных рекомендаций 2011 года.

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