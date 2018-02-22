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Глава Совета НБУ предлагает забрать у НБУ часть резервов

22 февраля 2018 года Источник:«Украинская правда»*

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин предлагает перевести часть международных резервов НБУ в фонд развития в госбюджете. Об этом Б.Данилишин написал на своей странице в соцсети.

Совет НБУ предлагает снизить размер общих резервов НБУ с 10% от объема денежно-кредитных обязательств, закрепленных законом о Национальном банке, до 5-7% с возможностью его повышения до 10% по решению Совета.

«Такой гибкий подход позволит высвободить часть общих резервов и увеличить объем средств, которые будут перечисляться в государственный бюджет, сформировав в нем специальный Фонд развития», — написал он.

Г-н Данилишин считает, что действующая методика определения денежно-кредитных обязательств и расчета общих резервов утратила свою актуальность после перехода НБУ к новому монетарному режиму инфляционного таргетирования и ввода в практику методик, способствующих формированию резервов под реализованные и вероятные риски в достаточном объеме.

«Для устранения избыточного формирования резервов собственного капитала целесообразно в Законе «О Национальном банке Украины» уточнить термин «денежно-кредитные обязательства», — заявил он.

«Следует четко определить перечень обязательств, которые включаются в расчет, ограничив их только твердыми обязательствами, срок предъявления которых не определен, это: наличные деньги в обращении и корсчета банков в национальной валюте», — написал глава совета Нацбанка.

Как сообщалось, ранее первый вице-премьер Степан Кубив также заявил о необходимости внесения правок в закон об НБУ, которые бы передали часть его полномочий Совету по финансовой стабильности и снизили бы его независимость от правительства и Верховного Совета.

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