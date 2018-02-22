Сегодня 23 февраля 2018 года, 03:03

Экзамен для адвокатов могут заменить тестами с автоматизированной системой проверки

В скором будущем квалификационный экзамен кандидаты в адвокаты смогут сдавать в формате тестов с практическими заданиями, проверка результатов которых будет проводиться автоматически. Именно на такую систему ориентированы положения проекта новой редакции профильного адвокатского закона. В частности, при обсуждении поправок к Закону Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» на расширенном заседании Совета по вопросам судебной реформы шла речь о том, что экзамен должен быть анонимным, в форме теста, позволяющего определить также практические навыки, а проверка выполнения задания должна осуществляться в автоматизированном порядке. Технически, по заверению НААУ, это возможно, и средства у ассоциации на разработку соответствующих тестов и программного обеспечения есть.

О других возможных нововведениях, в том числе в части доступа к адвокатской профессии, читайте в статье «Трудовые соотношения» в №8 (1052) от 20 февраля 2018 года.