В парламенте сообщили, когда рассмотрят вопрос назначения нового главы НБУ

1 марта Верховный Совет может проголосовать за нового главу Национального банка Украины. Об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий журналистам в четверг, 22 февраля.
«Вопрос назначения главы Национального банка и увольнения предыдущего главы Национального банка — этот вопрос предварительно планируется на четверг этой пленарной недели», — сказал А.Парубий.
Как сообщалось, 18 января 2018 года Президент Петр Порошенко внес в парламент проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ и назначения на этот пост Якова Смолия.
В.Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решении уйти в отставку. До настоящего времени она остается в отпуске и не намерена возвращаться на работу в центробанке.
Яков Смолий — первый заместитель главы НБУ. С 11 мая 2017 года исполняет обязанности руководителя центробанка. Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховный Совет по представлению Президента сроком на семь лет.
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