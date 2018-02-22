КСУ сможет приступить к рассмотрению конституционных жалоб

Сегодня, по сообщению пресс-службы Конституционного Суда Украины, был утвержден новый регламент этого органа, который фактически позволит реализовать нормы нового закона о Конституционном Суде Украины, принятого после проведения конституционнйо реформы.
В частности, регламент позволит приступить к рассмотрению конституционных жалоб.
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