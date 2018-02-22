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Вынести приговор при доведении банка до банкротства только на основании статьи 2181 УК невозможно, считает Людмила Козятник, лектор Legal High School

С темой «Уголовная ответственность бенефициаров и связанных с банком лиц» в рамках Legal High School выступила советник АО «Клочков и Партнеры» Людмила Козятник.

Статья 2181 Уголовного кодекса Украины устанавливает наказание за доведение банка до неплатежеспособности, то есть умышленное, из корыстных побуждений, иной личной заинтересованности или в интересах третьих лиц совершение связанным с банком лицом каких-либо действий, которые привели к включению банка в категорию неплатежеспособных, если это причинило крупный материальный ущерб государству или кредитору.

До 2015 года в украинском законодательстве не существовало уголовной ответственности в отношении собственников и руководителей банков, что и стало одной из причин банковского кризиса того периода, следовало из доклада. Несмотря на рисковый характер любой предпринимательской деятельности, включая банковскую, защита кредиторов не может быть эффективной без установления уголовной ответственности. Опасность действий представителей банковского сектора выше, чем у многих других субъектов.

Диспозиция статьи содержит указание на то, что ответственность наступает в сочетании с другими преступлениями, как правило, более тяжкими, такими как, например, мошенничество (статья 190), растрата (статья 191), отмывание средств (статья 209). В любом случае нужно будет квалифицировать действия еще по какой-то статье, кроме статьи 2181 УК Украины. Обязательным условием является причинение ущерба на сумму от 170 000 грн.

Определение стойкой финансовой неплатежеспособности в законодательстве не содержится, подчеркнула г-жа Козятник. Такое определение было в постановлении правления НБУ №79 от 24 сентября 1999 года, которое уже не действует. Данный акт отождествлял банкротство со стойкой финансовой неплатежеспособностью, обратила внимание г-жа Козятник.

Как отмечает лектор, состав субъектов ответственности (бенефициары и связанные лица) отличается от изложенного в статье 219 УК Украины (учредители, должностные лица и т.д.).

Термин «связанные лица» раскрывается в другом нормативном акте — в Законе Украины «О банках и банковской деятельности». «Очень большой круг лиц может стать субъектом ответственности при условии доказывания вины», — заявила преподаватель Legal High School. Закон о банках позволяет НБУ дополнить перечень связанных лиц с учетом «характера взаимоотношений», что делает понятие еще более широким. Определение конечного бенефициара предусмотрено в законе о противодействии отмыванию денег, принятом 14 октября 2014 года. Фактически привлечь к ответственности можно любого сотрудника, имеющего отношение к банку, считает Людмила Козятник.

Субъективную сторону доказать в подобных делах крайне сложно. Доказывание умысла зависит от опыта судьи и доказательств совершения определенных деяний.

Статья 2181 УК Украины не в полной мере соответствует требованиям ясности и определенности. «Ведутся дискуссии, нужна ли она в Уголовном кодексе или можно без нее обойтись», — уточнила выступающая.

В подобных делах, отметила лектор, предусмотрен высокий порог доказывания. Нужно установить связь между финансовыми операциями и опасными последствиями в виде признания банка неплатежеспособным. Людмила Козятник заявила, что пока ей неизвестно о приговорах по этой статье. Тем не менее производств, открытых на основании этой нормы, много. Доступные материалы досудебных расследований указывают на то, что чаще всего к ответственности привлекаются служебные лица, а не бенефициарные собственники. В большинстве случаев следствие ведут органы СБУ. Отсутствие приговоров может быть связано с необходимостью проведения огромного количества следственных действий. К тому же закон не применяется к деяниям, совершенным до 8 марта 2015 года. Свою роль играет и политический фактор, ведь собственники банков, как правило, являются влиятельными политиками. Профессионализм правоохранителей также вызывает вопросы: нельзя сказать, что он низкий, но такие дела требуют определенного опыта.