Фонд госимущества вернул в государственную собственность 130 объектов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) Украины вернул в государственную собственность 130 объектов из-за нарушения инвесторами приватизационных обязательств. Об этом заявил и.о. председателя ФГИУ Украины Виталий Трубаров.
Согласно заявлению В.Трубарова, в государственную собственность возвращены 130 объектов приватизации из-за нарушения приватизационных обязательств инвесторами.
Он подчеркнул, что ФГИУ требует вернуть государству «Укртелеком» за нарушение постприватизационных обязательств новых собственников компании.
«Таких глобальных предприятий, похожих на «Укртелеком», где бы мы сделали похожую процедуру, нет. Но чуть меньше, 130 объектов государственной собственности мы вернули обратно в государственную собственность», — добавил В.Трубаров.
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