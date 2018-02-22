26 февраля состоится собеседование на должности членов НКРЭКУ

26 февраля состоится заседание Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ. Об этом сообщается на сайте парламента.
«В соответствии со статьей 8 Закона Украины «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг» 26 февраля 2018 года в 10:00 (ул. Липская, 3, зал №3) состоится заседание Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытых слушаний», — идет речь в сообщении.
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