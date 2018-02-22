Сегодня 22 февраля 2018 года, 14:42

Расширен перечень дефицитных профессий — МОН

Кабинет Министров Украины расширил перечень профессий, которые являются дефицитными и подготовка по которым теперь будет происходить за средства госбюджета. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, в перечень включены такие профессии: сварщик, машинист дорожно-строительных машин, монтажник систем утепления зданий, слесарь механосборочных работ, слесарь-инструментальщик и слесарь-ремонтник.

В Министерстве образования объясняют, что осенью 2017 года был проведен мониторинг наиболее востребованных на рынке труда профессий и определено, какие профессии стоит добавить к перечню. По данным министерства, на 2018 год в госбюджете заложено почти 120 млн грн для подготовки кадров по профессиям общегосударственного значения, на подготовку специалистов, которые уже были в списке, — почти 103,7 млн грн, а на «добавленные» профессии — около 16 млн грн.

В 2016 году правительство утвердило перечень профессий общегосударственного значения, подготовка по которым осуществляется за средства государственного бюджета. Первоначально в перечне были 19 профессий, в их числе профессии токаря, фрезеровщика, монтера путей, слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, станочника.