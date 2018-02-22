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Правительство предлагает Гоструда следить за созданием надлежащих, безопасных и здоровых условий труда

22 февраля 2018 года Источник:Динай

В Верховном Совете зарегистрирован правительственный законопроект №8045, которым предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты по созданию надлежащих, безопасных и здоровых условий труда. Целью принятия проекта является восстановление полноценного государственного горного надзора, государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, охране и гигиене труда в соответствии с требованиями Конвенции Международной организации труда.

В частности, внесение изменений инициировано в ст. 260 КЗоТ и ст. 38 Закона «Об охране труда» (№229-IV от 21.11.2002) о возложении на Гоструда функций по реализации государственной политики в сфере гигиены труда. При этом функции центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения по осуществлению госнадзора за соблюдением законодательных и иных нормативных актов об охране труда, предлагается исключить.

Кроме того, запланировано конкретизировать следующие нормы:

• Закон «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» (№877-V от 05.04.2007) по осуществлению Гоструда мер по госнадзору и контролю за соблюдением законодательства о труде, охране и гигиене труда, занятости населения и государственного горного надзора;

• Закон «О занятости населения» (№ 5067-VI от 05.07.2012) в части осуществления госконтроля за соблюдением законодательства о занятости населения Гоструда в порядке, определенном правительством.

Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания надлежащих, безопасных и здоровых условий труда» (№ 8045 от 15.02.2018).

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