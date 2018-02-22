Киевсовет обратится к парламенту с просьбой легализовать игорный бизнес и создать специальную игровую зону в столице

Киевсовет обратится к депутатам Верховного Совета с просьбой дать разрешение на создание специальной игровой зоны на территории столицы. Об этом сообщил депутат Киевсовета Александр Пабат, который намерен инициировать рассмотрение этого вопроса на сессии Киевсовета 22 февраля.
«По-моему, очевидно, что запрет игорного бизнеса не только не достиг своей цели, но и снизил поступления в бюджет от игорной сферы, перевел отрасль в тень. Несмотря на запрет, азартные игры распространяются через так называемые интернет-клубы, бинго-лотереи и другие квазиформы, в формате которых функционируют залы игровых автоматов», — пояснил свою позицию А.Пабат.
Депутат Киевсовета добавил, что вместе с просьбой о создании игровой зоны на территории столицы депутатам Верховного Совета будет направлена просьба о разработке и принятии законодательства для легализации и регулирования игорного бизнеса.
«Будем и далее делать вид, что не замечаем на каждом шагу «лото», «бинго», «покерных клубов»? — сказал А.Пабат, поясняя необходимость законодательного урегулирования игорного бизнеса вместо его запрета, — в Киеве в 2016—2017 гг. прекращена деятельность свыше двух тысяч незаконных игровых заведений. А сколько продолжают работу? Это знают только те, у кого они «на блокноте».
С 2009 года на Украине действует Закон «О запрете игорного бизнеса», предусматривающий уголовную ответственность как за организацию, так и за участие в азартных играх.
Эксперты предлагают провести легализацию игорного бизнеса, предоставив право открывать казино и игровые залы на территории отелей класса 4 или 5 звезд. Это не только привлечет в Киев дополнительный поток платежеспособных туристов, но и позволит более эффективно контролировать работу отрасли, а также оградить от азартных игр детей, несовершеннолетних и игроманов.
Требование о легализации игорного бизнеса с целью наполнения бюджета содержится в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом. Законодательство о легализации и организации игорной индустрии правительство Украины обязалось принять не позже 2018 года.
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