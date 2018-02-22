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Сегодня 22 февраля 2018 года, 14:41

США оштрафовали банки мира на 243 млрд долл. за 10 лет

Американские регуляторы оштрафовали банки мира на общую сумму 243 млрд долларов после финансового кризиса 2008 года. Об этом говорится в отчете Keefe, Bryuette & Woods.

Большинство штрафов связаны с обманом инвесторов относительно качества ипотечных активов, которые они продавали до обвала американского рынка недвижимости, приводит данные отчета MarketWatch.

Лидером по выплаченным компенсациям является Bank of America — за последние десять лет он выплатил штрафы на сумму 76,1 млрд долларов.

На втором месте с большим отрывом — JPMorgan Chase с показателем в 43,7 млрд долларов, на третьем — Citigroup (19 млрд долларов).

Среди иностранных банков больше всех выплатили Deutsche Bank (14 млрд долларов) и Royal Bank of Scotland (10,1 млрд долларов). Более 6 млрд долларов штрафов также уплатили BNP Paribas, Credit Suisse и UBS.