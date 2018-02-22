США оштрафовали банки мира на 243 млрд долл. за 10 лет

Американские регуляторы оштрафовали банки мира на общую сумму 243 млрд долларов после финансового кризиса 2008 года. Об этом говорится в отчете Keefe, Bryuette & Woods.
Большинство штрафов связаны с обманом инвесторов относительно качества ипотечных активов, которые они продавали до обвала американского рынка недвижимости, приводит данные отчета MarketWatch.
Лидером по выплаченным компенсациям является Bank of America — за последние десять лет он выплатил штрафы на сумму 76,1 млрд долларов.
На втором месте с большим отрывом — JPMorgan Chase с показателем в 43,7 млрд долларов, на третьем — Citigroup (19 млрд долларов).
Среди иностранных банков больше всех выплатили Deutsche Bank (14 млрд долларов) и Royal Bank of Scotland (10,1 млрд долларов). Более 6 млрд долларов штрафов также уплатили BNP Paribas, Credit Suisse и UBS.
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