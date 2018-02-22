Сегодня 22 февраля 2018 года, 14:43

Исполнительные документы, выданные на взыскание санкций за несвоевременный расчет за газ, подлежат признанию не подлежащими исполнению в случае погашения долга

Согласно части 3 статьи 7 Закона Украины «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода за потребленные энергоносители», подлежат списанию неустойка (штрафы, пеня), инфляционные начисления, проценты, начисленные на задолженность за энергоносители, и предусмотрено, что на задолженность за природный газ, используемый для производства тепловой и электрической энергии, погашенную до вступления в силу настоящего Закона, неустойка (штраф, пеня), инфляционные начисления, проценты не начисляются, а начисленные суммы подлежат списанию со дня вступления в силу настоящего Закона.

В этой связи выданные ранее исполнительные документы о взыскании таких сумм признаются не подлежащими исполнению, если должником выполнено требование по погашению долга в оговоренный Законом срок.

Исходя из этих мотивов, Верховный Суд в постановлении от 23 января с.г. по делу №941/3131/15 согласился с решениями судов предыдущих инстанций, что выданный приказ хозяйственного суда о взыскании 3% годовых и инфляционных потерь следует признать не подлежащим исполнению.

Подробнее читайте в статье «Строго по телу» в №8 (1052) от 20 февраля 2018 года.