Сегодня 22 февраля 2018 года, 14:43

Министр инфраструктуры назвал сроки подписания соглашения об «открытом небе» Украины и ЕС

Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом будет подписано в следующем году после выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook, комментируя результаты заседания высокого уровня «Транспортный диалог Украина — ЕС», которое проходило 19-20 февраля.

«Рассмотрели транспортную стратегию 2030 (договорились с правительством, что ее безотлагательно утвердим), состояние подготовки евроинтеграционных законопроектов (есть четкая воля парламентариев проголосовать 7 базовых законов этого года), расширение европейской транспортной сети TEN-T и развитие коридоров, подписание в следующем году Соглашения о совместном авиационном пространстве, использование новых финансовых инструментов ЕС», — написал министр.

Как уточнил Омелян в комментарии, соглашение будет подписано после выхода Великобритании из Европейского Союза.